Oprava propadající se vozovky prověří nervy řidičů

Sokolov - Řidiče na druhém největším sokolovském sídlišti Vítězná čeká velká prověrka jejich nervů. Letos se totiž uzavře a opraví tamní páteřní komunikace, která se na některých místech dokonce propadá. Již teď však na ní parkuje hodně tamních řidičů a přijet odpoledne či k večeru rovná se jistotě nezaparkovat. Není totiž kde.

Sídliště VítěznáFoto: Roman Cichocki

„Sokolov chce letos zahájit rekonstrukci Spartakiádní ulice na sídlišti Vítězná. Na první část rekonstrukce město pro letošek vyhradilo zhruba devět milionů korun. Spartakiádní navazuje na Vítěznou ulici, jejíž rekonstrukce byla po několika letech dokončena loni. Termín dokončení posunulo několik nečekaných podzemních nálezů. Podobné problémy očekává město i při rekonstrukci Spartakiádní, která už se navíc na některých místech začala propadat," potvrdil starosta Sokolova Jan Picka.

Právě dokončená rekonstrukce sousední ulice prověřila nervy dělníků, úředníků i projektantů. Vedení města ji jeden čas označilo za snad zakletou. Podobným nepříjemnostem chce nyní předejít a na podobná překvapení být lépe připraveno. Podle vedoucí odboru rozvoje města Hany Špičkové proto objednali techniku, která by měla odhalit různé výdutě či další překvapení hluboko pod zemí.

„Na přípravu jsme se opravdu poctivě zaměřili. Proběhly už částečně kamerové zkoušky, to znamená, že jsme do stávajících kanalizací pustili kamerové sondy, abychom viděli, v jakém jsou stavu. Protože jsme se ne do každé dostali, objednali jsme si takzvaný georadar," řekl Picka.

Georadar má mimo jiné prozkoumat stav původní drenážní kanalizace. Ta je uložena podle dostupných informací až v šestimetrové hloubce. Georadar má také odhalit případné kaverny, betonové bloky či další překážky, které by mohly rekonstrukci komunikace zkomplikovat. Kvůli podobným nepříjemným překvapením bylo nutné několikrát odložit dokončení sousední rekonstrukce Vítězné ulice.

„Je to území, které bylo poddolováno, takže se může stát, že i půda pracuje jinak, než bychom předpokládali," dodal Picka. Práce začnou na jaře. Letos budou probíhat v úseku od křižovatky Vítězná až po křižovatku s Jiřího z Poděbrad. Zbývající část se opraví příští rok. Současně budou provedeny revize inženýrských sítí.

"Jsem velmi zvědav kde budu parkovat. Pokud přijedu pozdě odpoledne nemám šanci najít volné místo již dnes," říká jeden z řidičů Jaroslav Stejskal. K němu se přidává další z řidiček. "Bude to zajímavé. Někteří z řidičů ze sídliště Vítězná jsou nuceni parkovat přes noc u nedaleké spořitelny," řekla.