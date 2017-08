Otázka pro: Rudolfa Kovaříka, meteorologa ze Šindelové

Sokolov - Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Jaké počasí nás čeká o víkendu? A dá se říct, jaký celkově bude srpen?

V sobotu by mělo být ráno jasno až polojasno, v odpoledních hodinách začne oblačnosti přibývat a na studené frontě, která se vlní poblíž naší hranice, se dají v podvečerních hodinách očekávat přeháňky a bouřky.

Teploty se budou pohybovat od 24 do 28 stupňů, když bude míň oblačnosti, až do 30. Neděle bude o hodně oblačnější, s přeháňkami, ráno místy i s deštěm. V průběhu dopoledních a odpoledních hodin se oblačnost začne protrhávat a odpoledne už by mělo být polojasno.

Teploty ale budou nižší, 19 až 21, tam, kde se oblačnost protrhá, až 23 stupňů. V pondělí čekáme jasno až polojasno, ojedinělé přeháňky v odpoledních hodinách a chladněji. I když bude slunečno, jen 22 až 24 stupňů. Úterý jasno, polojasno, v odpoledních hodinách přibývání oblačnosti, přeháňky a bouřky.

Bude ale tepleji, 24 až 29 °C. A takhle by mělo počasí kolísat během celého příštího týdne, teploty mezi 21 – 24 stupni, když bude méně oblačnosti, až 29 °C. Předpovědi na delší období nemám rád, nedá se to přesně říct, ale celkově podle indicií z přírody máme asi o 7 až 15 dní vegetaci dál, takže si myslím, že už máme tu lepší část léta za sebou.

Teplota, jako byla teď v úterý, 34,2 °C, už asi nebude. Karlovarský kraj patří do přímořského počasí, kde ty zvraty jsou poměrně časté a velké a je tady spíš chladněji.

Srážkově bychom měli být na normálu, teplotně malinko nad normálem. První dekáda by měla být teplejší, může být až 30 stupňů, ve druhé dekádě už zřídka a ve třetí se k tropickým hodnotám dostaneme už těžko. Srážky tady jsou ale mnohem častější než jinde a odrazem toho jsou houby, ty rostou opravdu až neskutečně.