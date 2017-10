OTÁZKA PRO: Rudolfa Kovaříka, meteorologa ze Šindelové

Podzim by nám měl prý alespoň na chvíli ukázat přívětivější tvář. Jak vypadá předpověď pro nejbližší dny?

Podzim, ilustrační foto.Foto: Pixabay

Zhruba od 4. září je počasí zhruba stejné, až na pár hodinových výjimek nebo půldnů, kdy se v Karlovarském kraji objevilo slunce. Září skončilo úplně jasně jako desáté nejstudenější a také jako jeden z měsíců, kdy už jsme překonali stav srážek. A říjen pokračuje, jak se lidově říká, ve stylu starých mistrů. Za devět říjnových dní spadlo 66 mm srážek, přičemž jindy se říjen řadí k nejsušším měsícům, většinou spadne za celý měsíc v průměru 48,5 mm.

Dá se říct, že letošní říjen se chová jako listopad. Teď by se sice na několik dní mělo oteplit, ale v pondělí, úterý už by zase teploty měly začít klesat. Pokud se v těchto dnech až zhruba do neděle rozpustí ranní mlhy, bude jasno až polojasno a naměříme 14 až 18 stupňů, když bude sluníčko, i dvacet. Takové říjnové počasí je ale velice špatné, protože v tomto období dozrává ovoce nebo papriky či rajčata ve sklenících. A zahrádkáři už teď nadávají, nedaří se. Jediný, komu tohle počasí přeje, jsou houby.