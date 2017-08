Peníze navíc ještě města a obce nemají, ale už vědí, jak je použít

Karlovarský kraj - Novela zákona o rozpočtovém určení daní od příštího roku zvyšuje podíl obcí a měst na vybrané dani z přidané hodnoty ze současných 21,4 procenta na 23,58 procenta. A obce i města v celém kraji už mají jasnou představu, co s penězi, které dostanou, budou dělat.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Navýšení rozpočtu vítají i v Nové Roli, kde už dnes vědí, na co by peníze použili, jenže to má háček. Stále nevědí, kolik peněz jim do rozpočtu přiteče. „Máme hlavní ekonomku a já za ní už týden chodím s tím, kolik peněz dostaneme. Ta ale zatím nezjistila, jak danou částku vypočítá. Takže zatím netušíme, kolik peněz dostaneme. Přesto je tato informace důležitá pro náš rozpočet,“ uvedla starostka Nové Role Jitka Pokorná. Vedení města zatím sice netuší, o kolik se jejich rozpočet navýší, ale přesně vědí, co s penězi udělají. „Představu máme jasnou. V současnosti máme velký problém se sanací skládky, která tady vznikla v roce 1987. V současnosti je plná a my ji musíme rekultivovat. Rozpočet na tuto akci je stanoven na 27 milionů, ale město má zatím našetřeno 7 milionů. Zbylých 20 milionů je pro nás likvidačních. Taková investice by na dva roky zastavila veškeré akce. Budeme muset do úvěru,“ vysvětlila situaci Pokorná.

Více peněz pro obce může napomoct i k opravám komunikací, kterých je často už dost zapotřebí. „Ve Žluticích nás trápí staré komunikace, chodníky a osvětlení. Vše by chtělo opravit, ale nedařilo se nám sehnat potřebné finance. S těmito penězi bude snad možné aspoň jednu ze zmíněných věcí realizovat. Nemáme ještě spočteno, kolik peněz můžeme přesně očekávat. Ale doufám, že jich bude dostatek na to, abychom mohli dále zvelebovat město,“ uvedl žlutický starosta Václav Slavík.

„Jak všichni starostové vědí, peněz není nikdy dost,“ konstatoval starosta Bochova Miroslav Egert. „Ještě přesně nevíme, jakou částku dostaneme. Po projednání v zastupitelstvu nejspíše vybereme jednu z věcí, které jsou nejaktuálnější. Například potřebujeme opravit komunikace, chceme postavit nové sportoviště nebo zbourat staré budovy, které už nemohou nijak posloužit,“ dodal starosta.

Například v Chebu zatím nemají konkrétní představu, jak s penězi navíc naloží. „Rozpočet na příští rok ještě neděláme. Teď se pracuje na výhledu, kde se očekávaný příjem projeví. Avšak ve výdajích se připravuje tolik hlavně investičních akcí, že by nám nepomohlo navýšení ani o 50 procent,“ uvedla mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková.

Uvedená změna by měla do rozpočtu Aše přinést přibližně deset milionů korun. „O tom, na co budou tyto prostředky v dalším období použity, zatím není jasno,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Návrh rozpočtu na příští rok se bude totiž teprve připravovat.

Podobně jsou na tom i v Lokti. „Spočítali jsme si, že by se mohlo teoreticky jednat zhruba o částku 2,4 milionu korun, ale jak to bude doopravdy, se teprve uvidí. Samozřejmě jakékoliv navýšení pro obce vítáme a takto získané finance zahrneme do rozpočtu. O jejich konkrétním zapojení do rozpočtu se ale budeme bavit až při jeho sestavování letos na podzim s tím, že se jedná o předpoklad,“ informoval starosta Zdeněk Bednář.

Příhraniční město Kraslice na Sokolovsku se teprve chystá vyčíslit, o kolik peněz více přiteče díky novele zákona o rozpočtovém určení daní do městského rozpočtu. „Stejně tak pak při sestavování rozpočtu na příští rok zvážíme, kam peníze nasměrujeme,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Karlovým Varům by zvýšení podílu obcí na dani z přidané hodnoty mělo přinést navíc asi třicet milionů korun ročně. „Stejně jako celý příjem z DPH se tato částka stane součástí celkových příjmů rozpočtu, a dá se proto říct, že bude rovnoměrně vynaložena do všech jeho kapitol, na údržbu města, do městského majetku, do obnovy památek, do veřejných služeb od školství přes sociální služby po veřejnou dopravu,“ konstatoval mluvčí magistrátu Jan Kopál. Podotkl, že když se podíváme do výhledu budoucích let, je zřejmé, že peníze budou sloužit například i k předfinancování projektů Integrovaného plánu rozvoje území. „Jejich hodnota v následujících pěti letech má činit celkem jeden a půl miliardy korun,“ poznamenal mluvčí. (šmu, pet, žip, jid, bež)