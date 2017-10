Pěstounství dalo jejich životu vyšší smysl

Karlovarský kraj – „Dnes mám tři dospělé děti a celý život jsem pracovala v chemickém průmyslu jako výzkumný pracovník a svoji práci jsem vždy měla ráda. Proč jsem se tedy v době, kdy už konečně mohu mít 'klid', rozhodla starat se o další děti?“ začala své vyprávění paní Nováková, která se téměř v padesáti letech rozhodla, že dá domov dalším dětem, a společně s manželem si vzali do pěstounské péče tři sourozence.

Se svými rodiči nevyrůstá v České republice na 27 tisíc dětí. Dobrá rodina se věnuje i hledání nových náhradních rodičů. Ilustrační foto: Dobrá rodinaFoto: Ilustrační foto: Dobrá rodina

Moderní pěstounství

6.10. 16.00 Sokolov, K.H.Máchy 1276 (pedagogicko-psychologická poradna)

13.10. 16.00 Karlovy Vary, foyer krajské knihovny

Rozhodování ani začátky nebyly jednoduché, pomohli přátelé pěstouni a také nezisková organizace Dobrá rodina. „Když jsme s manželem slyšeli příběh našich tří dětí, řekli jsme si, že právě těmto dětem chceme pomoci 'změnit jejich příběh'. Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Je to velká zodpovědnost. Ani první týdny, kdy jsme tyto děti prakticky neznali a ony neznaly nás, nebyly jednoduché. Hodně jsem v té době čerpala z informací, které jsme se dozvěděli během přípravného kurzu, a velmi mi pomáhalo si jen tak 'popovídat' s někým, kdo podobné situaci rozumí. Ať už to byly pracovnice Dobré rodiny nebo naši přátelé – pěstouni, které jsme získali během přípravy pro pěstounství,“ pokračovala ve vyprávění.

Právě doprovázející pracovnice z Dobré rodiny jsou v těchto případech velkým pomocníkem. „Jsme tu pro zájemce o náhradní rodinnou péči, pro osvojitele a pro rodiny dětí svěřených do péče o jiné osoby, jsme tu i pro biologické děti náhradních rodičů,“ vysvětlila Petra Kučerová, jedna z doprovázejících pracovnic. Poskytují pěstounům kontinuální podporu, terapeutické služby nebo vzdělávací kurzy, snaží se o zkvalitnění systému péče o ohrožené děti.

„Nechci říct, že teď už je vše růžové a na obláčku, to ne. Ale máme se rádi a problémy řešíme tak, jak přijdou. Radujeme se pokaždé, když vidíme, že se naše děti popraly s něčím, co si přinesly ze své minulosti, a zvítězily nad tím. Radujeme se, když vidíme, že díky systému pěstounské péče tyto děti mohou mít někoho blízkého, někoho, kdo je má rád, a mohou si užívat své dětství tak jako ostatní děti. Obdarováváme se vzájemně. Prostě daly našemu životu vyšší smysl,“ uzavřela paní Nováková.

Dobrá rodina se věnuje i hledání nových náhradních rodičů. „Máme málo pěstounů, nemáme náhradní rodiny. Karlovarský kraj dlouhodobě pořádá kampaň Staňte se pěstounem a my jsme se připojili s projektem Moderního pěstounství,“ uvedla Kučerová. Cílem je podle jejích slov osvěta mezi lidmi, protože spousta z nich si představuje pěstounství jen jako příbuzenskou péči, důležitější je ale ta přechodná anebo dlouhodobá nepříbuzenská náhradní péče.

Podobný problém řeší i kampaň Dobrý start, která cílí na děti v kojeneckých ústavech. „Pomáháme těmto dětem, aby první měsíce a roky mohly prožít v rodině a ne v kojeneckých ústavech,“ objasnila Dana Drašnarová, koordinátorka Dobré rodiny pro Karlovarský kraj.

Se svými rodiči nevyrůstá v ČR na 27 tisíc dětí. 18 tisíc je v náhradní rodinné péči, pro 9 tisíc je stále ale domovem ústav. Kdo má zájem dozvědět se o moderním pěstounství víc, může přijít 6.10. a 13.10. na besedy s pracovníky Dobré rodiny i pěstouny.