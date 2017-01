Po letech slibů se letos opraví budova nádraží

Sokolov – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vlastní zhruba 1500 budov na 900 nádražích. Během příštích let chce opravit nejvíce frekventované budovy. Mezi těmi, které se budou rekonstruovat letos, má být konečně i budova sokolovského nádraží.

Na zelenou budovu Českých drah navazuje opravená žlutá část, kterou opravilo městoFoto: Roman Cichocki

Od předchozího vlastníka budovy, Českých drah, slýchávali v Sokolově téměř osm let jen sliby rekonstrukce objektu. Letos by se cestující měli dočkat důstojného zázemí a rekonstrukce bude stát zhruba 20 milionů korun. Město nechalo opravit pouze část nádražní budovy, kde má zázemí autobusová doprava.

„Zbytek objektu měly podle gentlemanské dohody opravit České dráhy," konstatoval místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Nestalo se tak. Až letos a s novým vlastníkem.

„Plán SŽDC je prioritně opravit prvních zhruba 42 vybraných nádraží do tří let a celkově asi 200 nádraží do pěti let od finálního uskutečnění převodu a převzetí budov. Těchto 200 vybraných budov totiž obsluhuje celých 80% všech cestujících, kteří se po české železnici pohybují," prohlásil loni mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Zhruba 1500 nádraží a dalších budov získala SŽDC od Českých drah loni v létě za 3,3 miliardy korun. Po jejich převzetí oznámila, že zahájí opravy dlouhodobě zanedbaných výpravních budov. Peníze chtějí získat od státu a také z evropských dotací.

„Generální ředitel SŽDC mi slíbil, že u něj osobně má sokolovské nádraží prioritu číslo jedna," řekl starosta Sokolova Jan Picka. Vedení města totiž u nového vlastníka urgovalo tolik let slibovanou rekonstrukci. Ostudu vlastně dělá jen samotná budova a její vnitřní vybavení.

„Nedůstojné cestování v 21. století. Ostuda. Nehygienické. Je mi líto cestujících, kteří mrznou v zimě venku, a když chtějí v podvečer na záchod, mají smůlu," říká jeden z řidičů autobusů, který nechtěl být jmenován.

Na novém dopravním terminálu za 100 milionů korun se totiž potkávají vlaky i autobusy. Zbytek nádraží je opraven. Jde o nástupiště včetně podchodu s výtahem. Z jedné strany budovy nádraží je nový dopravní terminál. Z druhé vybydlené domy, které město postupně skupuje a plánuje jejich demolici. Na jejich místě vznikne park či prostory pro drobné podnikání.