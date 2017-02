Podvodní prodejci energie se vrhli na bezbranné seniory

Sokolov - Na sokolovskou radnici se začínají obracet senioři a ptají se, zda město ve spolupráci se soukromými firmami nabízí levnější elektřinu. Tato informace je jim totiž sdělována po telefonu s tím, že si prodejci s důvěřivými seniory poté sjednají schůzku a vše sepíší. Někteří ze starších lidí dokonce smlouvu podepsali a teprve pak zjišťují, jak to doopravdy je. Radnice se od podobných praktik a falešných informací důrazně distancuje a zároveň dává seniorům několik rad a nabídku bezplatné právní pomoci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Městský úřad v Sokolově zaznamenal v posledních dnech mnoho dotazů seniorů, kterým podomní prodejci jménem města nabízejí dodávky elektrické energie údajně za výhodnější ceny. Město ale občany varuje, že s touto aktivitou nemá nic společného a upozorňuje, že podomní prodej je v Sokolově zakázaný. Senioři, kteří smlouvu v nevědomosti již podepsali, se mohou obrátit například na bezplatnou právní poradnu," řekla tajemnice městského úřadu Simona Randová.

Někteří ze seniorů se obracejí buď přímo na tajemnici, jiní zase na jiné odbory radnice. „Ptají se, zda je pravda, že město Sokolov vysoutěžilo údajně e-aukcí levnější cenu energie. Já bych se ráda za město proti těmto aktivitám důrazně vymezila. Není to pravda, město Sokolov žádné takovéto aktivity nepodniklo,"konstatovala Randová. Tajemnice upozornila, že to je jen trik podomních prodejců. Výhodnější cenu energie město skutečně v roce 2015 v aukci zajistilo, ale jen pro městské organizace.

„Pokud už by někdo takovéto smlouvy uzavřel, může se přijít poradit do bezplatné právní poradny, kterou provozujeme každé pondělí od 14 do 16 hodin. Nebo mohu rovnou doporučit, že je možné od takovéto smlouvy do 15 dnů bez udání důvodu odstoupit," dodala Randová.

Podobný problém zaznamenali obyvatelé Březové u Sokolova, Chodova či Ostrova. Podomní prodej je přitom ve většině obcí zakázaný a hrozí za něj pokuty.

V Sokolově zákaz podomního prodeje platí od roku 2013. Prodejcům za porušení městské vyhlášky hrozí pokuta až 30 tisíc korun. V případě, že se jedná o právnickou osobu, může být výše pokuty až 200 tisíc korun.

Výjimkou mohou být prodeje předmětů podle zákona o veřejných sbírkách. Každá taková sbírka musí mít však povolení. „Já podobné šmejdy vyženu, ale když se vrhnou na seniory, tak je možné, že ti snáze podlehnou," říká Pavel Stejskal ze Sokolova.