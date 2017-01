Pozor na falešné kontrolory kotlů

Karlovarský kraj - Podvodníci, kteří se snaží pod různými falešnými důvody dostat do domů, mají novou záminku. Tentokrát se v některých místech republiky začali vydávat za revizory, kteří ´kontrolují´, čím lidé topí.

KONTROLY KOTLŮ. S případnými kontrolami musí počítat lidé, kteří požádali o takzvané kotlíkové dotace a se žádostí uspěli. Zda s dotací naložili správně, si může nyní kraj prověřit. Foto: Ilustrační foto Deník

„Byla jen otázka času, kdy tohle někdo někde použije," řekl František Horký z Chebu. „A bojím se, že takových povedených vykuků bude čím dál tím víc. Hned jak se začalo mluvit, že úředníci budou moci kontrolovat, čím topíme, jsme se s manželkou bavili o tom, že se tohle stane. A bude spousta seniorů, kteří jim nalétnou. A je jedno, jestli před nimi budou úřady i média varovat. Kolik už se toho napsalo o tom, že přeplatky za vodu nebo elektřinu nenosí žádný obchodní zástupce. Já osobně nemám v plánu někoho domů pouštět. Topím dřevem a to jsem schopný úřadu doložit, aniž by mě museli navštívit."

Přitom obrana proti falešným kontrolorům je snadná. „Obce mohou přistoupit ke kontrole kotle až po předchozím písemném upozornění, že mají důvodné podezření na porušení zákona o ochraně ovzduší," informovala tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí České republiky Petra Roubíčková. Teprve poté, co znovu zajistí opakované důkazy o možném porušování zákona, mohou přistoupit k fyzické kontrole kotle, a to jak předem ohlášené, tak neohlášené. Navíc inspektor, kterého úřad pověří kontrolou, se musí prokázat služebním průkazem. Navíc nesmí vstupovat do jiných prostor domu, než ve kterých je umístěný kotel.

Navíc většina měst s kontrolami kotlů ještě ani nezačala. „Na kontroly kotlů na tuhá paliva se v tuto chvíli nechystáme a udání od obyvatel města nám do současné chvíle také nepřišlo," řekl starosta Chebu Petr Navrátil. „Zatím jsme se s pracovníky městského úřadu, kteří by měli kontrolu kotlů na starosti, domluvili na tom, že zatím bychom chodili na kontroly po stížnostech občanů. V minulosti jsme zaznamenali stížnosti, a to konkrétně v městské části Háje, kde si lidé stěžovali na to, že jim kouř ze staré zástavby jde směrem k novostavbám a hřišti. Tuto situaci se podařilo vyřešit a nyní k žádným stížnostem nedochází."

Na případné kontroly se musí připravit nejen ti, kteří netopí zrovna ekologickým palivem, ale také lidé, kteří požádali o takzvané kotlíkové dotace. Žadatelé, kteří uspěli, totiž musí počítat s tím, že kraj má právo prověřit si, zda dotaci čerpali tak, jak měli.