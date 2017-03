Pozor na tenký led na vodních plochách, varovali hasiči

Sokolovsko – Aktuální počasí je velmi rizikové, co se týká pohybu na vodních hladinách. Tající led je už velmi křehký a nestabilní, jakýkoliv pohyb po něm je velmi nebezpečný.

Nevstupujte na ledové plochy, varují hasiči. Foto: (hzs)

„Lidé by na led na vodních plochách vůbec neměli vstupovat," varoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Reaguje tak i na dvě události z uplynulého víkendu, kdy se ledem na Sokolovsku probořili dva zaběhlí psi. „Proboření hrozí právě i zvířatům pobíhajícím na volno kolem vodních ploch. Majitelé psů by je tak neměli pouštět na volno, aby na zdánlivě ještě zamrzlou plochu nevběhli například za ka- chnami. Pokud by přece jen k tomu došlo a pes se v ledu proboří, měli by okamžitě volat hasiče a nepo- koušet se zvíře zachránit sami. Pravděpo- dobnější totiž je, že se do ledu pro- boří také," doplnil mluvčí."