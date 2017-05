Pozor! UV index je na květen vysoký

Karlovarský kraj – Konečně jsme se dočkali. Po chladném dubnu přinesl květen slunce a my odhazujeme svršky a nastavujeme mu svá těla. A to je chyba, říká meteorolog ze Šindelové Rudolf Kovařík.

UV index už teď má totiž hodnotu 7 a ta by se měla pohybovat v květnu mezi 5 – 6. Skok ze zimy tak byl příliš rychlý. „Do půlky května jsme se zahalovali a teď všichni rychle odkládáme svršky. A to je to nejhorší,” vysvětlil. „Když se lidé vystaví slunci už někdy ve třetí dekádě dubna, tak se do těla dostane aspoň část UV záření, a tělo tak začne mít kontakt,” upřesnil. Jak upozornil, hodnota UV indexu je naprosto nezávislá na teple. I při 7 ⁰C může mít vysokou hodnotu a slunce i v zimě bude opalovat.

„Nechci lidi strašit, ale UV index 7 je na květen vysoký,” varuje. Všichni by tak měli dodržovat určitá opatření a chránit se. Když už se vystavujeme slunečním paprskům, měli bychom používat krémy s ochrannými faktory, nejlépe s hodnotou 20, 30 a vyšší. Důležité je také opalovat se tzv. aktivně, tedy v pohybu.

Nejhorší je lehnout si na slunce mezi 11. a 16. hodinou. To máte podle meteorologa zaděláno na velký problém. Ten nemusí přijít hned, ale klidně až v pozdějším věku. Kombinací alkoholu s opalováním si téměř jistě koledujeme o úpal nebo úžeh. Důležité je před slunečními paprsky chránit zejména malé děti. Opatrné by měly být i těhotné ženy a podle odborníků je pro ženy velmi nebezpečné i opalování tzv. nahoře bez.