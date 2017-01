Pracně odklizené parkovací místo od sněhu si jen tak nezaberete

Karlovarský kraj – Nadřete se hodiny s odklízením sněhu z parkovacího místa, kde zrovna stojíte, zajedete například nakoupit, a když přijedete, už tam stojí někdo jiný.Situace po hodinách dřiny doslova k vzteku. Zvlášť když takto odházíte před panelovým domem hned několik míst a doufáte, že tentokrát už to vyjde.

ODKLIZENÉ MÍSTO vlastními silami si někteří lidé označují cedulemi a staví na něj různé překážky, aby tam nemohl nikdo jiný zaparkovat. Hrozit za to může pokuta.Foto: Jiří Drozdík

Když pak dojde trpělivost, na odházené parkovací místo dáte krabici, židli či jinou překážku, aby tam nemohl zaparkovat nikdo jiný. V takovém případě pozor! Řada lidí totiž netuší, že se tím dopouští přestupku za zábor veřejného prostranství.

Stačí se projet horskými městy v Karlovarském kraji. Takové zábrany naleznou řidiči na řadě míst. Na odházených veřejných parkovacích místech jsou položeny prázdné krabice, cedule s nápisem Neparkovat, židle, či dokonce pneumatiky.

„Házel jsem dvě hodiny parkovací místo u hlavní silnice, kde stojím běžně po celý rok. Když jsem přijel od doktora, stál tam někdo jiný. Začal jsem tedy házet místo vedle, odjel jsem na nákup, a když jsem přijel zpět, měl jsem opět smůlu. No koho by to nenaštvalo. Tak jsem svázal dvě pneumatiky, které na parkovací místo dávám, když odjíždím. Když se vracím, nikdo tam nestojí," říká spokojeně řidič Martin K., který bydlí v horském městě v kraji. Hned opodál svého auta ukazuje na ručně vyrobenou ceduli s nápisem Neparkovat u dalšího odházeného místa. „Je to všude, tak proč to neudělat také," doplnil.

Obyvatelé hustěji obydlených lokalit, kde je nyní těžké zaparkovat, jsou často svědky hádek sousedů. Ten, kdo zrovna odhazoval a někdo mu pak místo obsadil, to dokáže řádně vytmavit. „Dovolil jsem si zaparkovat na odklizené místo. Sice nevím, kdo ho odházel, ale vyběhl na mě soused, že tady teda parkovat nebudu, že to uklidil on. Když jsem se mu snažil vysvětlit, že jde o městskou komunikaci, že si takto zabrat místo nemůže, nepochodil jsem," krčí rameny řidič Radek Toman.

Takový obrázek je vidět třeba v Kraslicích na Sokolovsku, kde hned u hlavní silnice narazíte na takové zábrany na parkovištích. Podle Jitky Odehnalové z odboru správních věcí kraslické radnice se motoristé dopouští záboru veřejného prostranství.

Za zábor se platí koruna za metr čtvereční a koruna za každý den záboru. Pokud by se nějaký z případů dostal až k přestupkové komisi, hrozí tam pokuta tisíc korun.

„Zatím jsme ale takový přestupek řešit nemuseli," uvedla Odehnalová.