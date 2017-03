Přežije burza dravou elektronickou evidenci tržeb?

Karlovarský kraj - Pokud oblíbená karlovarská burza přežije zavedení dravé elektronické evidence tržeb, pak to bude disciplínou a zodpovědností zdejších prodejců. Což je téměř utopie. Pokud si totiž právě tito podnikatelé na Finančním úřadu pro Karlovarský kraj (FÚ KK) nevyzvednou autentizační údaje, čímž se jedině mohou k EET přihlásit, pak hrozí tomuto navštěvovanému karlovarskému blešáku zánik.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Neschopnost vystavit po 28. únoru letošního roku patřičně zaevidovanou účtenku při maloobchodním nebo velkoobchodním prodeji v hotovosti nebo i kartou může znamenat citelný postih prodávajícího," varuje prodejce ředitel FÚ KK Čestmír Kubera.

Risk prodeje bez EET se tak může trhovcům na burze poblíž KV Areny citelně prodražit. Protože tržby nebudou mít oni, ale státní kasa. Že by burza mohla časem skončit, to připouští i Lukáš Červený, jednatel stoprocentní městské společnosti KV CITY Centrum, která ji provozuje. „Zatím jedeme dál a čekáme, co se stane. Víme, že na tento druh prodeje se EET vztahuje, ale prodejci si patřičné doklady pro evidenci tržeb musejí vyřídit sami. My jim místo pro prodej pouze pronajímáme," vysvětlil Lukáš Červený.

Na karlovarské burze v plné sezoně, tedy v jarních a letních měsících, prodává své zboží kolem sta až dvou set stánkařů. A uplynulou neděli zde mohli pestrý sortiment od oděvů až po součástky pro kola či porcelán nebo obuv nabízet bez EET naposledy. Od příštího víkendu už bude vydaná účtenka běžnou součástí veškerého zdejšího prodeje. „Nevíme, jak se situace dál vyvine, a rušit burzu nechceme. Snažili jsme se prodejcům k EET poskytnout informace a poradit jim, kde detailnější zprávy obdrží. Nabídli jsme jim i servis, například to, že zde zajistíme signál WI-FI," doplnil jednatel Červený.

Komplikace na burze připouští i náměstek Michal Riško (ČSSD), ale její zánik považuje za nejzazší možnost. „U EET se jednalo o výjimkách a dlouho to nikomu nebylo jasné. Na burze se prodávají staré i nové věci, je tady fast food, občerstvení, cetky i oděvy. Je to takový blešák. Kdo má IČO, tak to je jasné, ale proč by si musel EET pořizovat někdo, kdo chce za nízkou cenu tady prodat například lyže po dětech," uvedl náměstek Riško příklad, jak evidence tržeb může komplikovat život i obyčejným lidem.

Elektronická evidence tržeb se u městských společností ještě týká karlovarského infocentra. „Zde nešlo o žádný technologický převrat, ale jen o úpravu současného elektronického systému," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. O rok později, tedy v březnu 2018, už ale bude elektronické horko i v dalších městských společnostech, například v KV Areně, v bazénovém centru nebo při pořádání farmářských trhů.