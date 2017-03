Při nouzovém volání pomohou nově očíslované lampy

Sokolov - Stres, zmatky, panika či jen pouhá neznalost města. To vše může hrát svou roli při záchraně lidského života nebo situaci, kdy se sám volající ocitne v nouzi. V Sokolově by podobné situace mělo velmi výrazně eliminovat nové opatření, které je na první pohled velmi jednoduché. Nechali tam očíslovat přes 2 tisíce městských sloupů veřejného osvětlení.

Červená čísla jsou zhruba ve výši očí dospělého člověkaFoto: Roman Cichocki

„Červená čísla občané najdou v úrovni očí, jsou nepřehlédnutelná. Systém číslování evidují složky integrovaného záchranného systému, tedy na linkách 150, 155, 156, 158 a 112," uvedl Jaromír Dvořák, ředitel Sokolovských technických služeb, které zajistily realizaci.

Očíslování lamp je zavedeno i v aplikaci Marushka, kde mohou lidé vyfotit a poslat úředníkům černou skládku, odstavený vrak, ohnutou značku či jiné události, které si žádají nápravu. Čísla jim pomohou k okamžitému označení lokality, a úředníci tak rychleji mohou zapracovat na vylepšení situace či odstranění daného stavu.

„Očíslování trvalo zhruba tři měsíce. Jde o akci, na kterou přispělo z větší části město a stála 148 tisíc korun," řekl starosta Sokolova Jan Picka. Lidé si všimli čísel až po dotazu, jinak o nich neměli tušení.

"O číslech na lampách nevím, slyším to od poprvé od Vás. Je to dobrá věc. Pokud je člověk v nouzi, často má zkreslené přemýšlení a neví kde je. Tohle by mohlo pomoci," říká studentka Eliška Záhorská.