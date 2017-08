Připravte si peněženky, škola začíná

Karlovarský kraj - Přestože si školáci ještě užívají několik dní sladkého nicnedělání, jejich rodičům už začaly krušné časy. Musí se poohlížet po brašnách, sešitech a dalším vybavení. Blížící se začátek roku jim udělá pěkný vítr v peněžence. Školáci, zvláště prvňáci, totiž stojí tisíce.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Kucej

Zodpovědnější rodiče nenechávají nákupy na poslední chvíli, ale školní pomůcky shání během prázdnin. „Nevím, jak je to na jiných školách, ale u nás jsme dostali seznam pomůcek už na začátku prázdnin,“ řekla maminka dvou školáků Andrea Holá. „Vzhledem k tomu, že děti jsou dvě, pěkně jsem si to rozvrhla. Polovinu jsem už nakoupila v červenci, jakmile se objevily v supermarketech zlevněné pomůcky, druhou pak v srpnu. Finanční náklady na školáky jsou vysoké. Už teď jsem za pomůcky zaplatila více jak tři tisíce korun, a to zdaleka ještě není všechno. Zbytek se pak nakupí v září za pracovní sešity.“

I rodiče na Sokolovsku už mají starosti s nákupem školních pomůcek. „Vyjeli jsme do větších supermarketů, kde jsou nyní akční ceny za školní pomůcky. Rodinný rozpočet to stálo zatím jen pár stovek. Ještě nás ale čeká koupě nové aktovky, obuv a další. Vždy je to kolem tří tisíc. Další věci se už ale objednávají přes školu. To je pohodlné,“ řekla matka Lucie Cetlová z Kraslic.

I školní pomůcky podléhají trendům a to se samozřejmě projeví na ceně. Obyčejný penál stojí něco kolem stokoruny. Ty, které frčí a jsou na nich třeba mimoni nebo Hello Kitty, stojí ale i tři sta korun. Stejně tak je to se školními batohy nebo deskami na sešity.

V karlovarských papírnictvích je narváno. „A to lidé začínají teprve chodit. Nejhorší je první týden v září, kdy hlavně starší školáci začínají na poslední chvíli nakupovat,“ řekla zaměstnankyně z papírnictví Pasáž v Karlových Varech. Ceny školních potřeb každým rokem narůstají. Aktovky se v papírnictvích pohybují okolo patnácti set korun, penály pořídíte kolem tří set korun. Některá papírnictví nabízejí pro pohodlnější zákazníky školní tašky už vybavené. „V připravené aktovce je vše, co bude školák potřebovat. Včetně bačkůrek, krabičky na svačinu nebo pytlíku na tělocvik. Sešity i desky různých velikostí a vybavený penál,“ dodala. Předpřipravenou tašku potom pořídíte okolo tří a půl tisíce korun. Mezi normálními aktovkami můžete najít i speciální ergobagy. To jsou tašky, které jsou ještě přívětivější k dětským zádíčkům. Jsou samozřejmě s reflexními prvky, jako většina ostatních. V čem se liší, je zadní strana tašky. Je odvětraná, záda mohou dýchat a jsou ještě více zpevněná. Víme, kolik věcí musí děti nosit, a s touto taškou si mohou jejich záda aspoň trochu ulevit. Suma sumárum, návštěvu v papírnictví za záměrem koupi základního vybavení završíte platbou od tří tisíc korun až do pěti tisíc.

(bež, jid, pet)