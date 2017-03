Pro psa to děti udělají. Pro fyzioterapeuta ne

Krajková - Jmenuje se Karel, váží 85 kilo a mnohým nahání svou velikostí respekt. Spolu se svými parťáky chodí za postiženými dětmi nebo za seniory a předává jim svou energii. Karel je totiž pes rasy leonberger a jejich chovatel Bohumil Stránský z Krajkové tvrdí, že to jsou nejhodnější psi na světě. Spolu se zabývají canisterapií, což je léčebný kontakt psa a člověka.

Kantorka ze 6.ZŠ v Sokolově Libuše Zechnerová se rozhodla zpestřit teoretickou výuku svých žáků praktickou ukázkou canisterapie. Když přišel chovatel se třemi leonbergery, školáci se ani nehnuli. Když poté zjistili, že Karel, Karolína a Jaroušek jsou velcí dobráci, neváhali se s nimi pomazlit nebo jim dát piškot.

Bohumil Stránský jim vysvětlil, jak se všeobecně chovat ke psům, jak je cvičit, a hlavně jim vysvětlil taje canisterapie, kterou dělá šest let. „Navštěvujeme spoustu zařízení pro děti i seniory. S nimi, laicky řečeno, provádíme fyzickou a psychickou canisterapii. Pes má o stupeň větší teplotu než člověk a dokáže ve velmi krátké době předat obrovské množství tepla a energie dotyčnému člověku. Dokáže povolit zkrácené šlachy, svalstvo. Postižené děti se najednou rovnají, otvírají prsty, ruce, dělají to, co například pro fyzioterapeuta ne, zato pro psa ano," říká Stránský.

Pro psa je to vyčerpávající a chovatel říká, že se polohují maximálně čtyři klienti denně po dobu maximálně 15 minut. Poté má pes tři čtyři dny volno, než ho chovatel znovu pustí takto pracovat. Psi jsou obrovští, ale na tom prý nezáleží, hlavní je povaha. Chovatel má sedm psů, v květnu si jede pro osmého.

„Záleží na tom, jak psa vychováte. Do leonbergerů jsem se zamiloval, protože je to nejhodnější a nejúžasnější pes, jakého jsem kdy poznal. Tito psi to mají prostě v sobě a dál záleží už jen na majiteli, jak to bude rozvíjet, jak psa vychová. Canisterapii jsem viděl dělat mnoho plemen, včetně voříšků. Ty mám doma ostatně tři, poté zlatého retrívra a tři leonbergery, k nimž brzy přibude čtvrtý," těší se Stránský.