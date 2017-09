Projekt Obědy do škol zkrachoval. Není zájem

Karlovarský kraj - Téměř bez zájmu reagovali rodiče dětí ze sociálně slabých rodin na projekt Obědy do škol.

Nabídku Karlovarského kraje na bezplatné školní stravování, k němuž se hejtmanství od letošního školního roku přihlásilo, tak využije pouze 29 dětí. Přitom podle odhadů by jich podporu mohlo v regionu čerpat až 620. „Je to pro nás velké zklamání, předpokládali jsme daleko vyšší zájem,“ konstatovali hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) a krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč (SPO).

Nezájem rodičů o bezplatné stravování dětí si krajští politici vysvětlují zbytečnou administrativní zátěží. K tomu, aby na obědy zdarma získali žadatelé nárok, musejí splnit přísné podmínky. „Rodiče musí doložit potvrzení, že se jejich rodina nachází v hmotné nouzi, které jim vydá příslušný úřad práce. Dítě pak musí mít pravidelnou docházku a obědy musí sníst přímo ve škole, nikoliv je odnášet domů,“ vysvětlil radní Jaroslav Bradáč. Takto nastavená kritéria mají především zamezit případnému zneužití poskytované pomoci. O zapojení do projektu Obědy zdarma projevilo zájem 25 mateřských a základních škol. Celkové náklady hejtmanství vyčíslilo na 3,3 milionu korun, přičemž projekt je ze sta procent financován z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu. Karlovarský kraj jej předfinancuje. Proto nezájem rodičů o bezplatné obědy dětí krajské politiky téměř zaskočil. Stravování ve školních jídelnách představuje značnou zátěž pro rodinný rozpočet a často se stává, že nejchudší rodiny neposílají své děti na obědy z finančních důvodů. Cílem programu Obědy do škol je snaha státu i neziskového sektoru ulehčit život dětem z nejchudších rodin a zabezpečit jim ve školách a školkách bezplatné obědy. Právě stravování ve školních jídelnách představuje pro rodinný rozpočet značnou zátěž a často se stává, že rodiče nemohou své děti posílat na obědy. Do projektu, který běží už tři roky, se mezi prvními přihlásily čtyři kraje, Praha, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. O bezplatné stravování dětí ve školách je v těchto regionech velký zájem. Karlovarský kraj do systému vstoupil v letošním školním roce.