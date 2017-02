Průmyslová zóna zajistí práci pro mnoho lidí. Prodej pozemků urychlil videospot

Nové Sedlo - Desítky možných pracovních míst a miliony do rozpočtu i na spořící účet města. To je výsledek před podpisem dalších tří kupních smluv na pozemky v průmyslové zóně v Novém Sedle, který se uskuteční v týdnu po 13.únoru. V prodeji městu pomohl i videospot.

„Povedlo se nám na lednovém zastupitelstvu schválit tři kupní smlouvy na prodej pozemků v průmyslové zóně," potvrdila starostka Nového Sedla Věra Baumanová. Všechny tři pozemky jsou určeny společnosti TOPA STEEL Development, která je z Hradce Králové a zabývá se lehkým a středním průmyslem strojírenským. V Novém Sedle by měla vyrůst hala, kde by se připravovaly lehké hliníkové nebo železné konstrukce právě na výstavbu těchto hal. „Oni si vlastní halu sami postaví a je to i jejich prezentace, jak by měla vypadat, i pro případné další zájemce," vysvětlila starostka.

Příchodem firmy do průmyslové zóny v Novém Sedle vzniknou nová pracovní místa. „Myslím, že se můžeme bavit o 20 až 40 lidech. Průmyslová zóna je relativně uprostřed města, takže je to velká příležitost pro naše lidi mít práci takříkajíc nadosah," upřesnila. Prodej pozemků rovněž přinese miliony do rozpočtu města a na spořící účet. „Za dva větší pozemky to bude dohromady 16 milionů. Ten třetí, to je takový dodatkový pozemek, tam se jedná zhruba o 700 tisíc," vypočítala Baumanová.

V současné době má město už zájemce o další dva pozemky. Zatím probíhají jednání mezi právníky o návrzích kupních smluv. Jde o logistickou firmu, která by nechala v zóně postavit montovanou halu na obalovou techniku. I tady se rýsují nejen peníze, ale i pracovní místa. „Budou potřebovat skladníky, hlídače, pomocný personál, i tady by naši lidé našli pracovní příležitost," uvedla starostka Baumanová. Tyto smlouvy by mělo schvalovat březnové zastupitelstvo. Pokud bude proces úspěšný, průmyslová zóna bude kompletně obsazená.

Město zkolaudovalo průmyslovou zónu v lednu roku 2015 a začalo nabízet pozemky. Vystřídalo se hodně firem, ale bez valného úspěchu. Ke konci roku prodalo město pouze jeden pozemek. Zlom přišel, když se vedení města rozhodlo nahrát videospot. „Myslím si, že ten hlavní impuls přišel, když jsme nahráli videospot. Právě firma z Hradce Králové kupující tyto pozemky nám při jednání řekla, že ho zhlédla a přilákal její pozornost," popsala starostka. „Začali se zajímat. Zjistili, že je blízko D6, že by neměl být problém s dopravou, že je blízko Německo," dodala a ocenila, jak medializace v tomhle směru městu pomohla.