Ptačí chřipka je neodradila. Vystavili králíky

Chodov - Ptačí chřipka udělala chovatelům lidově řečeno čáru přes rozpočet. Chystané výstavy drůbeže, holubů nebo exotického ptactva se ruší v celé republice. Chodovští chovatelé se však rozhodli vystavovat. Nešli proti zákazu, výstavní areál zaplnili pouze králíci.

Návštěvníci mohli v sobotu v Chodově obdivovat na sto padesát ušáků. „Je to škoda, že byl vyhlášen zákaz kvůli ptačí chřipce, protože tenhle areál pojme až tisíc vystavovaných kusů," potvrdil jeden z chodovských chovatelů Zdeněk Brož. „Máme tady krásné voliéry, děláme i mezikrajské výstavy, kdy tu opravdu bývá osm set až devět set kusů," dodal. Je to právě on, kdo chodovské výstavy připravuje takříkajíc od A do Z. A jak popsal, práce je to náročná už dva měsíce předem a měsíc po skončení samotné výstavy.

Sobotní výstava byla soutěžní i prodejní. „Je to poslední možnost nakoupit letos chovný materiál. Za měsíc začíná chovná sezona a výstavy žádné nejsou. Spousta organizací je zrušila, včetně výstav králíků," upřesnil předseda chodovských chovatelů František Hájek. I proto se v Chodově rozhodli ji uspořádat. Kdo potřeboval králíka k chovu, dorazil. Přibližně polovina z přihlášených zvířat byla určena k prodeji. A zájem byl. V sobotu odpoledne byly už dvě třetiny u nových majitelů.

Jinak si ale cestu do areálu tentokrát moc návštěvníků nenašlo. Možná o výstavě nevěděli, možná se obávali ptačí chřipky. „Pár lidí přišlo, ale ty davy třeba rodičů s dětmi, co sem pravidelně chodí, tentokrát nedorazily," konstatoval posmutněle předseda. A to je určitě škoda, protože mezi vystavenými ušáčky byli i zakrslí králíci, které rodiče kupují dětem domů jako domácí mazlíčky.

Chodovští chovatelé věří, že bude líp. Nebezpečí ptačí chřipky pomine, zákaz bude zrušen a voliéry se při podzimní plánované výstavě opět zaplní.