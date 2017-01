Ráno na Rolavě bylo mrazivé. Teplota klesla na minus 30,6°Celsia

Kraslicko - Klasická ukázka pořádné zimy tak jak má vypadat. To přináší podle odborníků tento týden. Podobné počasí nebylo pět předchozích zim za sebou až letos. V sobotu ráno mráz ukázal svou sílu. Zatímco v šindelovském údolí bylo naměřeno minus 27,9°C, o kousek výše na Rolavě klesla teplota dokonce na minus 30,6 stupňů Celsia.

Někteří řidiči měli v mrazu problém nastartovat svůj vůzFoto: Jiří Drozdík

„V předchozích letech proudil vzduch ze západu či jihozápadu a tudy se zima nedělá. To co jsme měli teď, byla klasická povětrnostní ukázka jak má vypadat situace, aby byl sníh a spolu s ním ruku v ruce mráz," říká Rudolf Kovařík z meteorologické stanice v Šindelové na Kraslicku. Do naší republiky nyní proudil hodně studený arktický vzduch ze severu. Jemu předcházelo vydatné sněžení.

„Za takovéto situace jsou teploty u nás kolem minus 12 až minus 18 stupňů Celsia. V podobných údolích jako je Šindelová či o něco výše položená Rolava pak teploty atakují za podobných podmínek minus 30°C," upřesnil Kovařík.

V sobotu navíc mohl být arktický či polární den. Ten nastává tehdy, pokud teplota nevystoupá nad minus 10,1°C , ale je tato nebo nižší a to po celý den.

„V letech 2000 až 2010 nebyl ani jeden takovýto den. Od sedmdesátých až do devadesátých let byly alespoň čtyři takto mrazivé dny," dodal Kovařík.

V Šindelové se podle pozorovatele počasí vyskytuje naprosto učebnicová mrazová kotlina, do které se takzvaně stéká několik údolí. Zima a chlad se v nich drží a nemá prakticky kam utéci.