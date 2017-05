Rekordní částka. Slavkov letos investuje 25 milionů

Horní Slavkov – Největší objem peněz v porevoluční historii města, 25 milionů, rozdělil letos Horní Slavkov do investic.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Většinou se investice pohybovaly okolo 10 až 12 milionů korun,“ potvrdil rekordní výši částky starosta města Alexandr Terek.

Nejvíce peněz, zhruba 14 až 15 milionů, půjde na výstavbu jídelny u základní školy ve Školní ulici. Tu město vybuduje celou z vlastních prostředků. Z dotačních peněz v tomto období není možnost čerpat a priority ministerstva školství jsou také jiné. „Situaci už je ale nutné řešit,“ uvedl starosta. I zpracovaný posudek potvrzuje, že v současném stavu už jídelna dlouhou životnost nemá. Navíc není přímo u budovy školy a děti musí přecházet několik frekventovaných ulic, aby se na oběd dostaly. Nová jídelna bude přímo v objektu základní školy. „Využijeme část stávající budovy školy a k tomu přistavíme kousek nového objektu,“ popsal starosta Terek.

Stavba nové jídelny začne v červnu už za provozu. Práce by však žádným způsobem neměly omezit chod školy. „Přes prázdniny chceme udělat nejhrubší stavbu. Hotovo by mělo být někdy v únoru, březnu příštího roku,“ přiblížil. Nová jídelna nebude sloužit jen dětem, počítá se i například se seniory. „Je koncipována pro zhruba 400 strávníků,“ upřesnil starosta.

Mezi další větší investice města patří letos i příspěvek TJ Spartak ve výši 2,5 milionu na zateplení a usazení kolektorů na ohřev vody. Je to po dlouhé době zase větší investice do sportovního areálu a starosta věří, že není poslední: „Věřím, že postupně se podaří dostat areál zase do reprezentativního stavu.“

Peníze z rozpočtu poputují i na Kounici. Další obytný dům se dočká parkoviště a chodníku v hodnotě zhruba 1,3 milionu. V Kounici se počítá i s novým veřejným osvětlením.

Nové parkovací plochy vzniknou i u nově budovaného domu pro seniory. „Hodně peněz investujeme do staré části města, kde vybudujeme za 3 miliony veřejné osvětlení,“ poznamenal starosta. Zastupitelstvo města schvalovalo i příspěvek na rekonstrukci staré budovy základní školy v Nádražní ulici. Jeden z objektů školy není staticky v pořádku a musí dojít k jeho zajištění.