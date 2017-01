Řidiči v Sokolově volají po parkovacích místech

Sokolov – Rekonstrukce vozovky na sokolovském sídlišti Vítězná ubrala parkovací místa před panelovými domy. Alespoň to tvrdí nájemníci bytů, které s vozovkou přímo sousedí. Vedení města oponuje, že to není pravda. Parkovací místa prý zůstala, rekonstrukce jen přestala tolerovat špatně odstavená vozidla. Ta stála ve vozovce a nebyl zde dodržen bezpečný a zákonem daný odstup.

LIDEM NA SÍDLIŠTI chybí parkovací místa.Foto: Roman Cichocki

„Jsme všichni velice rádi a vděční, že vozovka se opravila, bylo to zapotřebí. Co ale naprosto nechápeme, je, proč se nevybudovalo více parkovacích míst. Doufali jsme, že při rekonstrukci této vozovky se bude myslet i na tento fakt a parkovací místa se rozšíří, protože předtím se parkovalo v této lokalitě spíše mimo rámec zákona o provozu na pozemních komunikací a bylo to naštěstí tolerováno," tvrdí jeden z tamních nájemníků.

Podle lidí bydlících v této lokalitě chybí minimálně 20 parkovacích míst. Řidiči jen doufají, že za vozidla odstavená mimo parkoviště nebudou policisty pokutováni. Problém s parkováním není v této lokalitě jen odpoledne a večer, ale i v době obědů. Do protější soukromé firmy totiž jezdí řada lidí na obědy. Vedení Sokolova oponuje, že žádná parkovací místa nezmizela. „Došlo opravdu k úbytku míst pro odstavení vozidla. Záměrně říkám odstavení, neboť šlo o nedovolené parkování, které bylo většinou tolerováno. Nedošlo k vybudování nových parkovacích míst na těchto stáních z toho důvodu, že byly rozšířeny dle platných norem autobusové zastávky a samozřejmě bylo nutno zohlednit s tím související normy a dopravní předpisy. Počet oficiálních parkovací míst byl však zachován," říká starosta Sokolova Jan Picka.

Tomu se zároveň nepodařilo zjistit, proč při výstavbě těchto domů nebylo podmínkou také vytvoření příslušného počtu parkovacích míst, stejně tak jako tomu je v současné době. S pozemkem ve spodní části ulice, u kterého je vytvořen výjezd, město Sokolov do budoucna počítá jako s možným prostorem pro drobnou a pro město prospěšnou provozovnu s případným bydlením. „Možné řešení, o kterém bude jednat ještě stávající vedení města nebo naši nástupci, je v oblasti mezi domy, které popisujete, a ulicí, která vede k páté základní škole. Je zde zelená plocha, která by mohla zkombinovat potřebné a okrasné, tedy nějaký miniparčík s místy pro parkování. Momentálně se ale projektově připravují, dle našeho názoru, mnohem kritičtější místa ve městě, zejména v husté městské zástavbě," dodal starosta.