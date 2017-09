Roháči z Lokte dostali Trampského Oskara

Loket – Mezi řadou ocenění, kterými se za více jak čtyřicet let může pyšnit kapela Roháči z Lokte, našel letos své místo i Trampský Oskar. Toho muzikanti získali za dlouholetou propagaci a šíření trampské písničky.

„Určitě je to velmi milé a moc si tohoto ocenění vážíme,“ poznamenal kapelník Roháčů Ríša Melichar. „Moc nás těší, že i po těch letech hraní jsme stále v povědomí mnoha lidí v našem státě, protože komise, která o ceně rozhoduje, je celorepubliková,“ doplnil.

Trampský Oskar je pocta od kamarádů a k jejímu udělení musí být splněna určitá kritéria. Může ho získat jednotlivec nebo skupina lidí, případně kapely, které spolu hrají minimálně 30 let. Dále redaktoři a dopisovatelé různých časopisů, dlouholetí fotografové, řezbáři, básníci a malíři, autoři trampských písní nebo třeba tramp – zachránce života. Všechny tyto ceny je možné udělit rovněž in memoriam, a některé putují dokonce i za hranice naší republiky.

„Trampská písnička už u nás moc slyšet není, což je určitě škoda. I když ani náš repertoár není už vysloveně pouze trampský, je fajn, že parta lidí dokáže ocenit, že se už 42 let věnujeme jejich hraní,“ je ráda i jedna z roháčských zpěvaček Olga Mašková.

Pravidla udělování této pocty schválilo zatím 200 trampských osad a Česko-Slovenský sněm šerifů na Česko-Slovenském potlachu ve Vranové u Letovice. Jména držitelů Trampských Oskarů jsou uvedena ve Dvoraně slávy, zřízené v Mobilním trampském muzeu v Holicích. Trampský Oskar, kterého získali Roháči, se bude vyjímat mezi Portami, Zlatými Portami, oceněním Čin roku a řadou dalších.

Kapela Roháči z Lokte vznikla v roce 1975.