Ruský tank na loketském náměstí? I to je možné

Loket - Reklama takřka po celém světě, do městské pokladny kolem 700 tisíc korun. To je výsledek zájmu filmařů o Loket. Ti si tu letos doslova podávali dveře. Natáčeli tu seriály, dokumentární filmy, reklamy. Mezi filmovými tvůrci se objevila zvučná jména, jako například oscarový režisér Ron Howard. A zájem neupadá, město už oslovili další tvůrci.

V seriálu GENIUS se stal Loket rodištěm Alberta Einsteina a na náměstí byli při natáčení k vidění třeba i koně.Foto: Lucie Žippaiová

Největším projektem letošního roku byl seriál v režii Rona Howarda Genius. Natáčelo se nadvakrát a po posledním natáčení ještě některé fasády nebyly uvedeny do původního stavu. „Jsou domluvení s památkáři i s majiteli, že to dají do pořádku na jaře," vysvětlil místostarosta Petr Zahradníček.

Větší kapitolu natáčení tvoří reklamy. Město se krátce objevilo v té na Coca-Colu, alpským městečkem se stalo v reklamě na Milku. Téměř denně můžeme vidět šot na Ariel. „Málo se ví, že se natáčely dvě verze," podotkl místostarosta, „v televizi u nás běží většinou jen ta se zvonem."

Velmi osobní vzpomínku má místostarosta na natáčení reklamy na Škodu Superb. „Byli jsme domluvení, že to budou točit v sobotu. Protože se ale nevyvedlo počasí, přeložili po domluvě se mnou natáčení na neděli. Ráno v neděli jsem musel jít do práce, a když jsem z okna viděl, jak se po mostě obrovskou rychlostí prohání nějaké auto, zavolal jsem policii. A ve chvíli, kdy řekli, že přijedou, mi to došlo, tak jsem ještě naštěstí stihl to komando odvolat," smál se tomu, jak občas může zafungovat výpadek paměti.

Pro město samotné je jakékoli natáčení nejen velkou reklamou, ale také zdrojem finančních příjmů. „Dělá to zhruba 700 tisíc pro Loket za tenhle rok, což určitě není zanedbatelná částka," kvitoval s povděkem Zahradníček. Město si díky těmto penězům může dovolit třeba letní Malou scénu nebo open air silvestr v amfiteátru.

Filmové aktivity v Lokti zřejmě zdaleka nekončí. „Kontaktovala nás česká produkce, že by tady ráda zajistila natáčení pro Rusy," uvedl místostarosta. V připravovaném válečném filmu by se z Lokte stalo německé městečko, kde by se po náměstí projížděl ruský tank. „To je zatím ve fázi jednání, nic není domluvené. Je to určitě otázka peněz, ale taky vkusu," podotkl. A taky dláždění na náměstí, které se někdy místy propadá.

Podívat se do Lokte přijela i čínská delegace, ozvala se korejská produkce. A co je filmovým snem loketského místostarosty? „Moc by se mi líbilo, kdyby vznikla pohádka o Lokti. Kdyby třeba někdo zfilmoval jednu z verzí příběhů o Janu Svatošovi z knížky Zdeňka Šmída. Tomu bychom určitě vyšli vstříc, protože tam by Loket byl opravdu Loket," svěřil se.