S řidičákem ani pojištěním si muž hlavu nelámal

Sokolov - Nejdřív hádka, poté pěsti v obličeji, vyhrožování a zničené věci. To mohli vidět návštěvníci, kteří v prosinci minulého roku zavítali do jednoho ze sokolovských supermarketů. Zda byl příčinou stres z vánočního shonu či něco jiného, není jisté. Jisté je však to, že spor mezi dvěma muži může pro jednoho z nich skončit pobytem za mřížemi.