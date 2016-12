Šachy s pozemky kvůli cyklostezce

Sokolovsko - Na soukromý pozemek narazilo město Sokolov při plánování budoucí cyklostezky směrem na Dolní Rychnov. Bez něj by bylo složité novou trať vybudovat. Radnici tak nezbývá než se s majitelem dohodnout na odkupu.

Páteřní cyklostezka podél OhřeFoto: Roman Cichocki

Vypadá to, že majitel pozemku bude návrhu nakloněný a uvítá pozemek jiný v centru města, který je navíc přímo u jeho nemovitostí. A lukrativnější.

„Potřebujeme pozemek, přes který povede cyklostezka do Rychnova. Patří soukromému majiteli, se kterým jsme vstoupili do jednání. Ten souhlasí se směnou. Chtěl by naopak pozemek za svým obytným domem, který má u gymnázia," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Pozemek by se tak mohl dočkat oplocení a zamezení přístupu osobám, které tam nyní dělají nepořádek. Zastupitelé souhlasili s výměnou, ale zároveň upozornili na to, že pozemek města má větší hodnotu. „Při dalším jednání jsme tedy požadovali podle znaleckého posudku doplatek 113 tisíc korun, s čímž majitel souhlasil," dodal Picka.

Pro nynější městské pozemky u obytného domu by Sokolov jen těžko hledal uplatnění, zatímco ty druhé potřebuje pro cyklostezku.