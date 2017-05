Selfie v kolejích. I tak končí mladé životy

Sokolov - Speciální vlak, ve kterém se budou promítat drsné záběry smrtelných střetů v kolejích.

Centrum prevence Sokolov. Na snímku Hana Procházková s Renátou Černou (zleva).Foto: Deník / Cichocki Roman

Automobilové trenažery, které simulují náraz či přetočení přes střechu. Zkouška ostrých testů na řidičské oprávnění. Profesionální závodník s nadupaným speciálem předvádějící své umění naživo. Řeč je o velké preventivní akci v silniční i železniční dopravě, kterou připravila Městská policie Sokolov pro tři stovky středoškolských studentů. Ti budou moci navíc podpořit dobrou věc a pomoci těžce nemocné dívce.

„Tuto ojedinělou akci připravilo na 8. června Centrum prevence při Městské policii Sokolov. Televizní spoty ve vlaku ukážou drsnou realitu toho, jak dopadá střet vlaku s mladými lidmi, kteří vcházejí do kolejiště, kde nemají co dělat, a navíc se sluchátky na uších. Další si v těchto místech dokonce pořizují selfie a následky jsou tragické,“ říká vedoucí centra Hana Procházková.

To bude prevence na železnici. Akce ale bude po celém městě. V domě dětí budou akce zaměřené na silnici. Studenti zde v praxi pocítí na vlastní kůži v trenažeru, jaký je čelní náraz či otočení se s autem na střechu. Pokud jim zbudou síly a chuť, mohou si zajít zkusit ostré testy na řidičské oprávnění. Z Kraslic přislíbil účast jezdec a stavitel profesionálních simulátorů Petr Lisa. Ten přítomným předvede svůj nadupaný speciál, se kterým závodí do vrchu.

„Jde o Caterham 485R. To auto má 245 koní a váží lehce přes 500 kilo. Podle mě je to nejzábavnější auto na světě. Jezdím s ním závody do vrchu. Neskutečná síla motoru bez jakýchkoliv posilovačů řízení či brzd,“ říká Lisa.

Chybět nebudou organizace poskytující expertní služby v oblasti bezpečnosti, jako je Dekra či Besip. Celá akce bude zakončena v kině Alfa, kde se předá šek malé Natálce Hajduové ze Starého Sedla, která od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Každý z přítomných studentů bude moci během dne zakoupit magnetku nadačního fondu Andělská křídla na podporu léčby malé Natálky.