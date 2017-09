Senioři si užili ostré jízdy autem i testy

Sokolov – Zajděte si k doktorovi, nechte si změřit zrak, poutejte se, policistovi v uniformě vždy zastavte a neposlouchejte blbosti některých instruktorů v autoškole.

I to se dozvěděli senioři v rámci třídenního projektu Senior v dopravě, který pořádala Městská policie Sokolov spolu s PČR, Besipem a úředníky z odboru dopravy. Kromě teorie čekala seniory i ostrá praxe za volantem či u počítače při testech.

„Kromě novinek v oblasti legislativy zákona o silničním provozu jsme si první den zopakovali dopravní značky a dopravní policista odpovídal přítomným na spoustu jejich dotazů, které prokládal příklady ze své bohaté praxe. Druhý den si na odboru dopravy senioři mohli vyzkoušet ostré testy a na závěr absolvovali jízdu zručnosti. Trénovali bezpečné couvání, podélné stání, parkování zleva i zprava a mnoho dalšího. K dispozici zde byly i takzvané opilecké brýle,“ říká preventistka Městské policie Sokolov Hana Procházková.

Na třídenní seminář dorazilo 28 seniorů a svého nápadu rozhodně nelitovali.

„Jezdím autem, řidičák potřebuji, bydlím v Krásné Lípě. Na seminář jsem přišel, abych si vše zopakoval a poznal novinky v zákonech,“ říká jeden z účastníků Jiří Třesohlavý.

Mezi účastníky nechyběly ani ženy. „Přišla jsem ze zvědavosti a chtěla jsem si ověřit, na co mám a na co ne. A jsem ráda, že jsem přišla. Donutilo mě to podívat se na testy, abych nebyla za úplného hlupáka. Testy byly nesmírně zajímavé. Byly na počítači a bylo to sice rychlé, ale zvládla jsem to,“ pochlubila se Marie Trsková ze Sokolova, které při testech nebyl překážkou ani její věk, osmasedmdesát let. Mnozí mladší by jistě mohli závidět.

Senioři se zajímali například o interval zdravotních prohlídek či konkrétní dopravní situace. Odpovídal jim zkušený dopravní policista Miroslav Koudelka, který při některých dotazech nevěřícně kroutil hlavou.

„Jestli vám tohle řekl někdo v autoškole, tak bych ji hned nechal zavřít. Nevěřte všemu, co vám nějaký rádoby instruktor napovídá, a držte se zákona,“ odpověděl na jeden z dotazů dopravní policista a hned přidal seniorovi několik konkrétních možných případů přímo z praxe.