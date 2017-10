Senioři, zapomeňte prozatím na nové bydlení

Sokolov – Sokolovský Dům seniorů za 130 milionů korun, na jehož provozu se měl podílet i Karlovarský kraj, smetli na ministerstvu ze stolu. Měl být zhruba pro 60 lidí. Seniorů však stále přibývá, co teď?

Domov pro seniory - ilustrační foto.

Domov pro seniory by měl mít převážně jednolůžkové pokoje. Těch je v plánu 40. Dalších deset bude mít lůžka dvě pro manželské páry nebo pro seniory, kteří nechtějí být sami. Počet seniorů v Sokolově se zvyšuje, což je podle vedení města i celorepublikový trend. Asi nejvíce lidí přicházelo do Sokolova v 60. a 70. letech za prací.

V Sokolově podle prozatím neoficiálního zjištění zavládlo zklamání. „Na místě bývalé 4. ZŠ jsme chtěli realizovat bydlení pro seniory. K naší velké lítosti jsme se dozvěděli neoficiální zprávu, a také už jsme byli v Praze na jednání, kde nám byla potvrzena zatím neoficiálně zpráva, že město Sokolov letos neuspělo se svojí žádostí o dotaci,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Město šlo do projektu s vědomím, že z celkové částky 130 milionů korun požadovalo dotaci ve výši 70 až 80 milionů korun. Zbytek by Sokolov zaplatil ze svého rozpočtu. Uspokojeno bylo prý více menších projektů. „Určitě chceme žádat o stejnou dotaci i v příštím roce. Doufáme, že ministerstvo na tyto projekty uslyší. Jsou velice důležité, generace opravdu stárne,“ dodal Picka.

Pokud by Sokolov nebyl úspěšný s dotací ani v příštím roce, muselo by zastupitelstvo řešit, co dál. A rozhodnutí by zřejmě vydali zastupitelé noví, poněvadž na podzim jsou komunální volby. Město by mohlo jít i cestou částečného úvěru a stavbu zaplatit a její financování rozložit do celého volebního období. I to je jedna z variant.

Ač je Sokolov třetím největším městem našeho kraje, touto službou doposud nedisponuje. S Karlovarským krajem bylo domluveno zařazení do sociální sítě, a tím pádem také přispívání na provozní náklady.