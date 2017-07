Skládku musí na vlastní náklady odstranit vlastník pozemku

Horní Slavkov – Kam s ním? Klasická otázka se tentokrát vztahuje k odpadu, který někteří lidé neřeší a vyhodí ho, kde se jim zlíbí.

Černá skládka v lese u Horního Slavkova.Foto: MěÚ

Město i lesníci se tak často potýkají s problémem černých skládek. A protože takového neukázněného občana ve většině případů za ruku nechytnou, likvidují takové skládky sami na vlastní náklady. A ty jsou nemalé.

U každé černé skládky tak musí odbor výstavby a životního prostředí nejprve zjistit vlastníka pozemku, kde se skládka nachází, protože ten si ji musí uklidit. „Skládky na pozemcích města musejí uklízet Technické služby Horní Slavkov. Úklid skládek tak zatěžuje městský rozpočet,“ uvedla Lenka Krejsová, úřednice odboru výstavby a životního prostředí.

Nejvíce černých skládek se ve městě vyskytuje kolem kontejnerů, kam někteří občané odpad ukládají, přestože je sběrný dvůr zdarma a technické služby nabízejí za malý poplatek odvoz objemného odpadu.

Černé skládky trápí i lesníky. „Šance zjistit, kdo to dělá, je minimální, protože kolikrát jsou třeba kolem silnic,“ potvrdil hajný Lesů ČR Jakub Hroděj. Podle jeho slov jsou v lese dobře přístupné lokality, kde jsou skládky běžné, například lesní cesty bez závor. „Lidé zajedou autem třeba sto metrů do lesa, kde není vidět,“ popsal zkušenost z praxe. Je věcí náhody někoho chytit, jak se říká, při činu a složitý je i další postup, který probíhá za součinnosti Policie ČR. Možným řešením jsou fotopasti, ale i z těch se nedaří dobře dotyčného usvědčit. Aby se zabránilo krádeži fotopasti, je nutné ji dobře schovat a pak už fotky nejsou dostatečně kvalitní.

I lesníci tedy odstraňují odpad z lesů vlastními silami a na vlastní náklady. „Když je to v menší míře, tak v rámci polesí máme techniku, pošlu tam tedy traktoristu, ať to na naše náklady uklidí. Jednou za rok děláme větší úklid odpadu po lese. Každý lesák nahlásí místa výskytu takového odpadu a náklaďák to odveze. Opět ale na naše náklady,“ dodal. Podle informací lesáků by ale za černými skládkami mohli být i občané z nedalekého okolí, kde se za odpady ve sběrném dvoře platí.