Slavkovský ZUŠ band se probojoval do celostátního kola soutěže

Horní Slavkov – V Mariánských Lázních se o víkendu konalo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol – jazzových a ostatních orchestrů, kterého se zúčastnil i ZUŠ band a kapela Dimension z hornoslavkovské umělecké školy.

ZUŠ band Horní Slavkov v krajském kole ve své kategorii vyhrál a postupuje do republikového kola.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

„Konkurence byla opravdu veliká a žádný orchestr nebo kapela nehrály špatně, výkony všech byly naprosto mimořádné,“ zhodnotil Jan Zapf, ředitel Základní umělecké školy Horní Slavkov. Kapela Dimension obsadila ve své kategorii 1. místo, ZUŠ band byl ve své kategorii rovněž první, s postupem do celostátního kola soutěže. Oldřich Červenka získal mimořádné ocenění poroty za hru na bicí nástroje a Marek Rothbauer mimořádnou cenu poroty za celkový přínos pro orchestr. „Jak kapele, tak orchestru děkuji za perfektní reprezentaci ZUŠ a zušbanďákům držím palce začátkem června v Litvínově. Je to skvělý pocit, že se po třech letech opět podařilo postoupit do republikového kola,“ poděkoval ředitel. Držet palce budeme určitě všichni.