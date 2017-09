FOTO: Slepotou pro ně život neskončil

Sokolov – Den s TyfloCentrem nechal zájemce z řad veřejnosti nahlédnout do života nevidomých lidí.

Slepotou pro ně život nekončí. Pomáhá jim v tom především vlastní vůle a trpělivost, ale také řada pomůcek, které jim usnadní jejich běžný život. Ty si mohli zájemci vyzkoušet na vlastní kůži v prostorách sokolovského zámku. Chybět nemohli ani vodicí psi, které přivezli ukázat z pražských Jinonic.

O tom, proč je pes nazýván vodicím, jsem se mohl přesvědčit na vlastní kůži při jednom z těchto setkání i já. Lidé jsou zvyklí psům udělovat povely a ti naopak čekají na rozmary svých pánů. Zde je to podle mě naopak. Pes mě vedl s absolutní jistotou a sebevědomím a mně nezbývalo než mu věřit. Počáteční strach či čekání, až do něčeho vrazím, postupně slábnou a já se prostě jen držel postroje a šel. I přesto, že mě bezpečně provedl všemi nástrahami, byl jsem rád, když jsem mohl sundat pásku z očí a jít si takzvaně po svém.

Letos mohli návštěvníci vidět i několikaměsíční štěňata, která jsou zatím připravována v rodinách a do ostrého výcviku půjdou až v jednom roce. A právě dobrovolníci z přípravných rodin jsou to, co instruktorům v Jinonicích chybí.

„Kompletní výcvik jednoho psa trvá 2 roky. Začíná předvýcvikem v rodině, a když je psovi rok, nastoupí k nám do střediska. Zde se cvičí 6 až 8 měsíců. Finančně vyjde takovýto výcvik na 250 tisíc korun,“ říká Eva Bendová z výcvikového střediska.

Při výcviku chodí pes každý den do dopravních prostředků, do centra města, vyhledávají se autobusové i vlakové zastávky či přechody pro chodce.

V Jinonicích se používají k výcviku převážně labradoři, zlatí retrívři, ale nechybí ani kříženci. A jaká je poptávka?

„Momentálně máme všechny psy zadané. Co nám však hodně chybí, jsou předvychovatelé pro štěňátka od 2 měsíců do jednoho roku. Ti si je vezmou domů a učí je jakési socializaci a základy toho, co by měl ten pes umět. Kdo by nám chtěl pomoci, může se na nás obrátit,“ dodává Eva Bendová.

Jedna z rodin předvychovatelů přijela se dvěma štěňaty i do Sokolova.

„Je to radost, jsou povahově úplně zlatí. Od mala mám ráda psy. V roce je sice dáme do střediska, je nám to líto, ale hned si bereme další. Máme teď doma dva a učíme je tomu, aby se zklidnili, nechybí základní povely sedni, lehni anebo to, aby nesežrali, na co přijdou, což dělají velmi rádi,“ říká Pavla Gergelová.

Den s TyfloCentrem pořádá TyfloCentrum Karlovy Vary, středisko Sokolov ve spolupráci s Městskou knihovnou Sokolov. Nechyběl zde ani stánek sokolovské nemocnice s ukázkou resuscitace a první pomoci či měření tlaku.

Dostavila se i Městská policie Sokolov a předvedla oblast prevence. Na programu byla řada her a soutěží s tematikou zrakového postižení (využití jiných smyslů), což si vzala na starost právě knihovna. Kdo chtěl, mohl si zakoupit něco z originálů rukodělných výrobků zrakově postižených, kteří zde předvedli svůj workshop.