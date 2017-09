Smrtící zkratku přetne nové oplocení

Sokolov – Do Sokolova zavítal ministr dopravy Dan Ťok. Mimo jiné si prohlédl i bývalé a dnes zdevastované železniční depo nebo areál vlakového nádraží, které již roky slibují opravit.

Místo, kde si někteří lidé zkracují cestuFoto: Deník / Cichocki Roman

Nejprve to byly České dráhy, nyní nový vlastník nádraží, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Po letech slibů přidal další i ministr Ťok. Na závěr sokolovské návštěvy potvrdil zařazení haly vlakového nádraží do první vlny náročných oprav SŽDC za stovky milionů korun. Oplotit by se tak měla i nebezpečná zkratka přes koleje, kde již zahynulo pod koly vlaku několik lidí.

Studenti z nedaleké školy se naučili využívat nový podchod. V kolejích jsou nyní mnohem častěji vidět dospělí lidé.

Od roku 2008 je zde téměř každý rok jedna smrtelná nehoda. Nezabránil tomu ani nově vybudovaný podchod z dopravního terminálu do čtvrti zvané Šenvert. Vedení Sokolova proto usiluje o postavení plotu podél kolejí.

„Se SŽDC jsme jednali o postavení plotu u kolejí. Vypracuje se návrh řešení a poté se domluvíme na případné stavbě,“ potvrdil už v minulosti starosta Sokolova Jan Picka.

Smrtelné úrazy na kolejích rozpoutaly vlnu diskusí mezi občany. Někteří z nich se vehementně domáhají postavení plotu nebo zábran. Jiní zase oponují, že ani ty nepomohou.

Statistiky jsou neúprosné.

„Z dat od roku 2008 je patrné, že každým rokem se zde stane minimálně jedna nehoda, přičemž v naprosté většině tyto střety s vlakem končí smrtí,“ potvrdil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

„Většina těch, co si zkracují cestu přes koleje, je přesvědčena o tom, že jich konkrétně se nebezpečí střetu s vlakem netýká, že oni to tu přece znají. Fyzika bohužel pracuje neúprosně i na dráze. Pokud se střetne souprava vážící zhruba 2000 tun s 90kilovým chodcem, je vítěz tohoto souboje již předem znám. Na nějakou reakci strojvedoucího bohužel nebývá moc prostor,“ konstatoval Jakub Ptačinský ze SŽDC.