Sníh na střechách těžkne, neváhejte s jeho úklidem

OTÁZKA PRO: Rudolfa Kovaříka z Klimatologické stanice v Šindelové

Na Sokolovsku napadlo během uplynulých dní místy až 60 cm sněhu. Odborníci varují před jeho tíhou na střechách objektů, zahradních domků, garáží či pergol. Jaká je aktuální vodní hodnota, kterou na stanici měříte, a jaká je prognóza počasí pro následující období?

Vodní hodnota nyní činí 101,1 litru na metr čtvereční. To znamená, že jeden metr čtvereční je zatížený 101,1 kg. Aktuálně tak na majitele objektů číhá tichý nepřítel v podobě nashromážděného sněhu. Lidé by tak neměli otálet se shazováním sněhu z lehčích konstrukcí, jako jsou zahradní chatky či pergoly. Obdobně je tomu například i u garáží. Co se týče další prognózy, tak do víkendu sněžit přestane. Dorazí ale tuhé mrazy. Denní teploty se budou pohybovat kolem minus pěti až sedmi stupňů. V noci ve středu spadnou až na minus dvacet. Následně přijde oteplení a o víkendu už bude zase padat sníh.