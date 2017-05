Sokolov hledá téměř 40 dětí

Sokolov – Sokolovské školky postrádají 38 dětí s trvalým pobytem ve městě, které dle nového školského zákona měli rodiče nahlásit k zápisům. Tím, že tak neučinili, dopouští se přestupku dle školského zákona.

„Žádáme také rodiče, pokud své letos pětileté děti již dříve umístili ve školce mimo Sokolov, aby nás rovněž informovali. Obracet se mohou přímo na mě,“ potvrdila vedoucí odboru Barbora Bardonová. Rodiče, kterých se zápisy týkají, by tak měli neprodleně kontaktovat Odbor školství Městského úřadu Sokolov.

Výjimkou je takzvané domácí vzdělávání. I zde však musí rodiče splnit určité podmínky. Zmíněnou podmínkou je, že rodiče musí nahlásit pobyt svého dítěte v jiném městě sokolovské mateřské škole. Nejlépe té, do jejíhož obvodu spadají, a to nejdéle do 4. června tohoto roku. Vedoucí odboru školství sokolovské radnice Barbora Bardonová nabízí poradenství, pokud by rodiče s čímkoli potřebovali pomoci. Tím, že rodič nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce, dopouští se přestupku dle školského zákona.

Město Sokolov zřizuje celkem sedm mateřských škol. Od školního roku 2017/2018 je nově uzákoněna předškolním dětem povinnost navštěvovat poslední rok mateřské školy. Povinnost rodičům nechat své děti zapsat do MŠ přináší novela školského zákona. K zápisu k předškolnímu vzdělávání se tedy v květnu 2017 musí mimo jiné dostavit děti, které v období od ledna do srpna tohoto roku oslaví svoje páté narozeniny.