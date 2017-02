Sokolov posílá do škol dvacet milionů korun

Sokolov – Požadavky ředitelů základních a mateřských škol na opravy a investice byly v minulých letech kvůli velkým dotačním projektům odsunuty na vedlejší kolej. Již v loňském roce se jim tak město snažilo splatit pomyslný dluh a poslalo školským zařízením ve městě téměř 24 milionů korun.

Ilustrační foto.Foto: PSPA/Slávek Růta

Letos slíbilo vedení Sokolova v investicích pokračovat. Také bylo rozhodnuto, že zůstane loňský model rozdělování peněz, který se osvědčil.

„Vloni jsme sestavili komisi, která obešla všechna školská zařízení a ptala se přímo ředitelů tamních zařízení, co je nejvíce trápí, kde je třeba investovat. Každý má samozřejmě dlouhý seznam, ale loni z něj vybrali zhruba dvě priority, které dostaly zelenou. Systém se osvědčil, a tak v něm budeme pokračovat i letos," řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Každý ředitel prý nejlépe ví, co je na jeho škole prioritou, a předkládá návrhy zřizovateli, jímž je město. „Na konci minulého školního roku jsme však poprvé přistoupili k tomu, že vedoucí odborů školského a majetku města obešli základní i mateřské školy a viděli na vlastní oči, co tato zařízení nejvíce trápí," dodala místostarostka.

Vloni učitele a žáky tížily nejvíce především opravy kuchyní nebo šaten. Další potřebovali dlažbu, omítky, střechu, šatny, plot, elektroinstalaci, sociálky, chodník nebo třeba lapač tuků do kuchyně.

„Letos pošleme do škol zhruba 20 milionů," slíbil starosta Sokolova Jan Picka. Ředitelé opět vyberou opravy, které jsou podle nich prioritou, a o velkých letních prázdninách se bude ze škol ozývat možná ještě větší hluk než ve školním roce. Nastoupí totiž party dělníků a budou se vše snažit stihnout do začátku dalšího školního roku.