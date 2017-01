Sokolov se chce zbavit záchytky. Bude v Ostrově?

Sokolov - Klienti ze západních i jižních Čech, kteří v Sokolově přespí. Ráno vstanou s placením si nedělají problémy a vyrážejí do města. Večer se někteří z nich vracejí do již vyzkoušeného nově objeveného hotelu. Řeč je o bezdomovcích, kteří si oblíbili noclehy na sokolovské protialkoholní záchytné stanici a poté zůstávají ve městě. Vedení Sokolova chce systémové řešení. Nabízí se i varianta přesunutí záchytky do jiného města.

dnes 10:18 SDÍLEJ:

Sokolovská záchytkaFoto: Roman Cichocki

„Problémy s některými bezdomovci zde máme dlouhodobě a vznikají z velké části proto, že zde máme zmíněnou záchytku. Lidé z jižních i západních Čech si zde udělali noclehárnu," říká starosta Sokolova Jan Picka. Podle starosty je jedním z cílů města tento nešvar eliminovat. „Bezdomovci za prvé obtěžují slušné lidi. Za druhé si myslíme, že by se k tomuto problému měl stát i kraj a všichni zúčastnění postavit trošku jinak. Pokud je někdo opilý pětkrát, šestkrát v týdnu, je potřeba to řešit systematicky. Ne jen tím, že ho zde zadarmo necháme přespat a zas ho pustíme do ulic. Je třeba s ním následně pracovat. Jestliže existují programy pro drogově závislé, proč je nerozšířit na ty, co jsou závislí na alkoholu," konstatoval Picka. Jeho slova potvrzuje i předsedkyně krajské komise prevence bezpečnosti Renata Oulehlová. „Ti lidé jsou opravdu nemocní. Pokud je někdo tak častým klientem záchytky, je závislý na alkoholu, tak potřebuje pomoci. Potřebuje léčení psychiatrického rázu a to naše společnost zatím neumí. Obtěžuje lidi, tak se ho zbavíme tím, že ho dáme na záchytku. Neřešíme už, proč se tak děje. Tam musí být návaznost na psychiatrii, jinak to podle mě nejde," říká Oulehlová. V drtivé většině případů náklady na noc v zařízení navíc nikdo nezaplatí. Sokolovská nemocnice psychiatrické oddělení nemá, tím disponuje zdravotnické zařízení v nedalekém Ostrově. „Na mé vyjádření reagoval starosta Ostrova nad Ohří tím, že pro ně dva tři bezdomovci žádným problémem nejsou. Já bych mu chtěl tímto poděkovat za vstřícnost. Rozumím tomu totiž tak, že pokud se záchytku podaří přesunout do Ostrova, nepředáváme tím žádný velký problém. Dáváme tam něco, s čím si Ostrov lehce poradí," reagoval s úsměvem Picka. Jak však vzápětí dodal, myslí si, že opak je pravdou a problém to malý není a černého Petra v podobě záchytky nikdo chtít nebude. Na Protialkoholní záchytné stanici v Sokolově, která slouží pro celý Karlovarský kraj, skončilo za předminulý rok 726 lidí. Za rok 2015 eviduje dluhy ve výši 2,5 milionu korun. 707 tisíc už loni lidé zaplatili.

Autor: Roman Cichocki