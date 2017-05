Sokolovské školy potřebují investice

Sokolov – Dosluhující elektroinstalace, nevyhovující kuchyň či malé a zastaralé sociální zařízení, jako jsou sprchy a záchodky.

Škola - ilustrační fotoFoto: Deník / Cichocki Roman

To vše trápí ředitele základních a mateřských škol v Sokolově. Vybrali proto, stejně jako loni, jednu či dvě priority, které je třeba opravit. Celkem jde o 17 akcí, platit je bude zřizovatel škol, jímž je město, a začne se před letními prázdninami.

„Většina prací proběhne o velkých letních prázdninách, tak aby byly třídy prázdné a školáci nebo děti v mateřinkách přišli do hotového a čistého. Jde o jakousi akci typu kulový blesk,“ říká s trochou nadsázky místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Jak tvrdí, vedení města slyší na to, co kterou školu a její vedení tíží. Nyní se rozbíhají výběrová řízení. Asi největší investicí bude rekonstrukce sociálních zařízení v družině na 6. základní škole. „Zde dojde k velkým zásahům a po rekonstrukci se zvýší kapacita žáků. Máme tu připraveno 2,1 milionu korun,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková.

Dále půjde například o opravu elektroinstalace na 8. ZŠ, kde půjde o slaboproud i silnoproud. Práce zde nebudou podle Špičkové jednoduché. Z mateřských škol se upraví například v ulici M. Majerové sociální zařízení pro personál a přípravna pro kuchyň, vše za 910 tisíc korun. Celkem se v první fázi dočkají školy oprav za zhruba 7 milionů. Poté přijde na řadu další seznam žádostí.

Vloni učitele a žáky tížily nejvíce především opravy kuchyní nebo šaten. Další potřebovali dlažbu, omítky, střechu, šatny, plot, elektroinstalaci, sociálky, chodník nebo třeba lapač tuků do kuchyně. Ročně posílal Sokolov do svých školských zařízení na opravy zhruba 20 milionů korun.