Novinář si splnil svůj dětský sen. Napsal román

Sokolov – Sedíme v příjemné kavárně, před sebou dobrou kávu, je tu klid a oknem dotírá slunce. Přesně tak to má rád dlouholetý novinář a kolega, který se rozhodl splnit si svůj sen a napsat román.

Klid, kávu a slunce potřebuje ke psaní Milan Hloušek, dlouholetý novinář a autor románu Letní dny bez konce. V ruce drží rukopis, ale tištěná knížka už se brzy vydá za čtenáři.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Má název Letní dny bez konce a tím autorem je Milan Hloušek, který prozradil, jak knížka vznikala, o čem je i to, jaké jsou slasti a strasti regionálních autorů.



Jak vznikl nápad napsat knížku?

Tak to musím skočit hodně do historie. Sen napsat knížku je už z mých dětských let. Jako kluk jsem baštil foglarovské romány, tak jsem jednou Jaroslavu Foglarovi napsal, ať mi poradí, jak napsat román. A on mi odpověděl. Byl jsem z toho štěstím bez sebe. Napsal mi, že musím každý den napsat aspoň jednu větu.



Kde se zrodil námět tvého románu?

To bylo někdy před osmi lety, kdy jsem začal námět nosit v hlavě. Ten správný impuls přišel až tehdy, když mi moje manželka a chodovský výtvarník Jiří Jun řekli: proč jsi ještě nenapsal knížku? Tak jsem námět pustil na papír.



Kdo tě zná a knížku si přečte, nabyde dojmu, že píšeš o sobě…

Do románu se promítl můj život, ale není to autobiografie. Někomu se to může zdát, ale snažil jsem se to oddělit. Není to o mojí rodině, i když autobiografické prvky tam jsou, to připouštím. Použil jsem prvky z novinařiny i ze své současné profese, protože tou knížkou rezonuje téma domácího násilí. Ale je to smyšlený příběh, který se nestal, ale mohl se stát kdekoli.



Přiblížíš krátce, o čem knížka je?

Je rozdělená do tří částí, které do sebe zapadají. V první části sledujeme dva paralelní příběhy. V jednom se hlavní hrdina Michal vzpamatovává z tragické události. Není to typický hrdina, který si ví rady, spíš je postrkovaný životem. Druhý příběh sleduje jeho otce, který žije spíš samotářsky. To se odehrává v Kraslicích a tam se seznámí s holčičkou, u které zjišťuje, že něco není v pořádku. A postupně rozkrývá, že jeho malá kamarádka zažívá velké trápení. Víc ale neodhalím. Druhá část se odehrává v Polsku. A o třetí části neprozradím vůbec nic, protože je vyvrcholením celého příběhu.



Proč jsi druhou část umístil do Polska?

Vycházím ze své zkušenosti. Navštívil jsem Polsko a moc mě zaujalo, jak nás Čechy mají Poláci rádi a co všechno o nás vědí. Ta vstřícnost, přátelskost a zájem o naši kulturu mě velice překvapily. A je tomu tak i z naší strany? Jak my Češi známe dobře Polsko? Druhá část knihy se zároveň odehrává na pozadí úmrtí našeho bývalého prezidenta Václava Havla a já jsem popsal, jak to vnímali Poláci, pro které byl významnou osobností.



Jak dlouho jsi román psal?

Začal jsem v roce 2015 a psal jsem zhruba rok, když jsem měl čas. Hlavně v létě. Potřeboval jsem k tomu slunce, kafe a samotu.



Jak je pro začínajícího regionálního spisovatele těžké vydat knížku?

Vůbec to není jednoduché. Možností bylo několik. Vydat si knížku vlastním nákladem, sbalit je do batohu a obcházet a nabízet. Nebo je možnost oslovit nakladatelství. Těch jsem oslovil asi deset a ozvali se mi z pražského nakladatelství Krigl.



Vydáním vše ale nekončí…

Právě! Musím knížku dostat ke čtenářům. Vůbec poprvé knihu představím v pátek 31. března ve Freedom Cafe v Karlových Varech. Slavnostní křest se pak odehraje v mých rodných Kraslicích, a to ve středu 19. dubna od 19 hodin v městské knihovně. Následující měsíc, konkrétně v úterý 16. května, se setkám s příznivci regionální literatury v Sokolově. Besedu pořádá sokolovská knihovna. Začátek je v 18 hodin. Další prezentace se chystá v rámci veletrhu Svět knihy v Praze. Tam se moc těším.



Proč jsi pro svoji prvotinu zvolil název Letní dny bez konce?

Hrdina hledá útěk před problémem, před tlakem, únik někam, kde je mu dobře, a přeje si, aby to neskončilo. Aby ty dny, kdy se cítí dobře, nikdy neskončily.



Tvoje knížka je určená k zamyšlení, nebo je to i oddychový žánr?

Román není jen o těžkých tématech, je tam i nadhled, veselé pasáže. Záměrně jsem tam zasadil i nezvyklou románovou postavu – trabanta – ten prolíná celým příběhem. Když jsem to psal, snažil jsem se volit slova, která mám rád, která se dneska vytrácejí. Věřím, že knížka i pohladí.



Chytlo tě psaní, budeš psát dál?

Knížka má otevřené dveře pro pokračování. Bude záležet, jak se bude líbit. Moc se těším na reakce lidí. Ty mě pomůžou nasměrovat. A v hlavě už se to zase plní, nemám však čas na psaní. Ale přál bych si zase dočkat se léta bez konce, abych si někam sedl na slunce, dal si kafe nebo pivo a psal.



Další informace a termíny křtu, představování knihy či autorských čtení najdete na facebookovém profilu Letní dny bez konce.