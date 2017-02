Spoluautory knihy mohou být i místní obyvatelé

Nové Sedlo - Kulaté narozeniny oslaví letos město, uplyne již 620 let od první zmínky o obci Nové Sedlo. Každé výročí si zaslouží pořádnou oslavu, ta se chystá, a taky kupu dárků. A jeden z nich si připravuje radnice sama. Vedení by rádo vydalo v pořadí již třetí knížku o Novém Sedle a obyvatelé města se mohou stát jejími spoluautory.

V připravované knížce najdou čtenáři i zajímavosti o sklárně, například jaká byla nejstarší lahev, kterou tady udělali.Foto: Barbora Šmudlová

Před dvaceti lety, při oslavě 600. výročí, spatřila světlo světa první kniha, věnovaná historii města. O deset let později pak druhá, spíše obrazová publikace. "Po knížkách byla docela velká sháňka, ale my už žádnou nemáme. Mysleli jsme, že bychom je nechali dotisknout, ale to je v dnešní době dost problematické. Spíš nám vnukli myšlenku, jestli bychom neudělali knihu novou," vysvětlila, jak město přišlo s nápadem třetí knihy, starostka Věra Baumanová.

Dokonce už je schválený název - Proměny Nového Sedla a jeho zajímavosti. Tentokrát bude publikace obsahovat zejména věci a informace novodobé, za posledních deset let, a také některé vize do budoucnosti. "Kostru už máme. Stručně něco k historii, vysvětlíme znak, vlajku města. V knize se objeví zajímavosti o sklárně, Leanderu Loučky nebo dolu Družba, který v roce 2011 ukončil těžbu. A samozřejmě současnost města," popsala starostka.

Co se autorství jednotlivých kapitol týká, oslovilo vedení města řadu známých osobností. "Například pány Jiskru ze Sokolovské uhelné, Rojíka, který se zabývá geologií, paní Kobesovou, která má zkušenosti s knížkami," vyjmenovala. Knížka by měla obsahovat i bohatou fotodokumentaci. Zajímavé fotky poskytne zejména kronikářka města.

Současně se však starostka obrací na širokou veřejnost. "Tímto vás prosím o zapůjčení z vašich rodinných alb a sbírek a případný souhlas se zveřejněním v této knize starých dobových fotografií města, staveb, objektů i občanů, pohlednic Nového Sedla, zajímavostí ve formě výrobků, fotografií z porcelánky Kaltenhof Jalový Dvůr," vyzvala novosedelské obyvatele, ale nejen je prostřednictvím Novosedelských listů. V případě zájmu mohou lidé každé pondělí v únoru v době od 13 do 17 hodin přijít na radnici a nabídnout spolupráci na vydání knihy.

Oslavy výročí a představení nové knihy jsou v plánu v květnu v rámci Novosedelské pouti. Spojí se rovněž i s připomenutím 10. výročí partnerství Nového Sedla s německým městem Schwarzenberg a podpisem smlouvy o další spolupráci a přátelství.