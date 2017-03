Radši o kilometr chodníku méně, ale sportovat je třeba

Březová – Vyhlášení nejlepších sportovců roku sokolovského okresu se tentokrát přesunulo do Kulturního domu v Březové. „Nepamatuji se, že bych v městečku rozměru Březové někdy viděl takovéhle nádherné kulturní zázemí," vysekla místním hned na začátku večera poklonu moderátorská legenda Štěpán Škorpil, který celým vyhlášením opět provázel.

Servítky si ale Škorpil nebral, hned vzápětí chtěl vědět, proč nejsou sedačky v hledišti zcela zaplněny. „Bohužel, ve stejné chvíli probíhá vyhlášení nejlepších sportovců také v Chodově, k tomu mají zastupitelé města Sokolova a města Chodova zasedání, někteří sportovci se nám omluvili,“ zdůvodnil předseda pořádající Tělovýchovné unie Sokolov Miloslav Antony. „To je mi podivné, ve stejný den se koná stejná akce, i když mají organizátoři k dispozici asi sto termínů, ale třeba je to nějaký místní kolorit,“ zaglosoval Štěpán Škorpil.

Na roztrhání tak byly především chodovské výpravy, Samurai Fight Club a BVC musely své borce rozdělit. Přes původní rozpaky se ale akce nakonec povedla, pohodový večer. Na pódiu se ukázali staří známí i úplní novicové.

Jako první napochodovala pro ceny mládež v kategorii jednotlivců. Mezi nimi zaujala teprve desetiletá karatistka z Baníku Krásno Kateřina Štecová, majitelka bronzu z mistrovství světa v Irsku a evropského zlata. „Tatínek dělal judo, tak mě napadlo, že bych mohla zkusit karate, teď už bych neměnila,“ přiblížila, jak se dostala k bojovému sportu.Triatlonista Lukáš Pekárek zase sděloval své pocity ze světového šampionátu v Austrálii, kde skončil na deváté příčce. „Byl to nezapomenutelný zážitek,“ svěřil se.

Šest borců se představilo v kategorii dospělých. Tady absentoval kvůli reprezentačním povinnostem vzpěrač Kamil Kučera. Vrcholový sport měl ale zastoupení v Janu Kubíčkovi. Ten vysvětloval rozdíl mezi klasickým a terénním triatlonem, ve kterém bral v roce 2016 patnácté místo na mistrovství světa a šesté na mistrovství Evropy. Nakonec pozval Štěpána Škorpila na start závodu, kde se potkává elita s „hobíky“. „Kdybyste se rozhodl, tak budete startovat se mnou,“ vyzval Kubíček Škorpila. „To si s vámi nedám, přeci jen už jsem nějaké maléry ve sportovní sféře přežil,“ odmítl zdvořile pozvání moderátor.

Na řadu přišli i veteráni, kde tradičně nechyběl cyklista Ludvík Killinger starší, kterého doplnil vzpěrač Vlastimír Klímek.

V kategorii mládežnických kolektivů byli oceněni za čtyřletou šňůru bez porážky basketbaloví junioři BK Sokolov, za triumf v extralize potom vzpěračské družstvo mladších žáků TJ Baník Sokolov a za první místo na mistrovství České republiky mladí boxeři TJ Baník Sokolov.

Mezi dospělými kolektivy byli vyzdviženi střelci z SSKP Unitop Sokolov a samozřejmě vzpěrači TJ Baník Sokolov, kteří po dlouhých letech vybojovali český titul v družstvech. Potlesk si vysloužili ocenění trenéři, Marek Kratochvíl, Jan Malý, Václav Kolář, Jiří Jirásek a Štěpán Javůrek, po nich i „střelecký“ funkcionář Petr Tarant. Zaslouženě.



Stejně jako před rokem nechyběl „kulatý stůl“, ke kterému tentokrát Štěpán Škorpil pozval trenéry.Trenér vzpěračů Slavomír Rychnavský se zamyslel, proč místo trénování nejde radši třeba do hospody. „Já jsem začínal vzpírat v Sokolově, takže mám takový vnitřní pocit, že bych měl něco vracet. To, co tady dali trenéři mně, zase já vracím těm mladým. Snažím se, aby byli lepší než já, ve sportu i v životě,“ odpověděl. Přitom Rychnavský zmínil člověka, bez kterého by sokolovské vzpírání nikdy žádného úspěchu v minulosti ani v současnosti nedosáhlo, Františka Škardu.

Proč trénuje, musel vysvětlovat i trenér boxerů Jan Malý. „Kluci i děvčata k nám přijdou poprvé, snaží se boxovat, ale jsou neohrabaní, potom když na nich později vidím ten ohromný posun dopředu, je to takové zadostiučinění,“ prozradil. Sám se snaží nikoho nezatracovat. „Někdo přijde a může závodně boxovat skoro po měsíci, někomu to trvá déle. Ale ti, kterým to hned nejde, jsou zase pracovitější,“ pokračuje Malý.

Štěpán Škorpil připomněl i své setkání s boxerskou legendou Juliem Tormou. „Vždycky říkal, že není problém dát hodně ran, ale důležité je žádnou nedostat, levá bije, pravá kryje a uteču,“ citoval Tormu. Jan Malý potvrdil, že vyznává stejnou taktiku. „Na co dát čtyřicet ran a dvacet dostat, když stačí dát dvacet a nedostat žádnou,“ řekl.

Místo Marka Kratochvíla, šéftrenéra mládeže FK Baník Sokolov, zasedl ke kulatému stolu sportovní ředitel fotbalového Baníku Vítězslav Hejret. Toho se Škorpil ptal, proč český fotbal od dob Vejvodovy Dukly Praha nevyhrál evropský pohár. Podle Hejreta, který upozornil na fakta, která hrají důležitou roli, globalizaci fotbalu a naturalizaci cizinců, nejsou výsledky české kopané až tak špatné. „Když se porovnáme s Rakouskem, Maďarskem nebo čtyřicetimilionovým Polskem, výsledky Sparty, Plzně nebo českého nároďáku jsou občas nedoceňované,“ poukázal.

Proč se někde sportu daří, konkrétně na Březové, na závěr večera prozradil starosta Miroslav Bouda. „Radši o kilometr chodníku méně, ale sportovat je třeba,“ odtajnil svou filozofii. Definitivní tečku za vyhlášením potom udělal Štěpán Škorpil. „Kdo sportuje, nezlobí.“



Ocenění sportovci:

Kategorie mládež

- Jan Kříž, basketbal, Basketbalový klub Sokolov.

- Jan Kapr, box, TJ Baník Sokolov.

- Emil Danč, vzpírání, TJ Baník Sokolov, z.s.

- Jiří Bárnet, vzpírání, TJ Baník Sokolov.

- Martin Růžička, plavání, Plavecký klub Baník Sokolov.

- Kateřina Štecová, karate, TJ Baník Krásno.

- Bára Boháčková, karate, SKP UNITOP Sokolov.

- Tereza Cvingerová, kickboxing, Samurai fight club Chodov.

- Anna Bicanová a Kateřina Kudrlová, BVC Chodov.

- Lukáš Pekárek, triatlon, Lawi Sport Team, z.s.

Kategorie dospělí

- Daniel Krhut, karate, SKP UNITOP Sokolov.

- Kamil Kučera, vzpírání, TJ Baník Sokolov.

- Ludvík Killinger, cyklistika, Cyklo Team Killi Sokolov.

- Pavel Pilný, kickboxing, Samurai Fight Club Chodov.

- Jan Kubíček, terénní triatlon.

- Petr Glaser, fotbal, FK Baník Sokolov, z.s.

Kategorie veteráni

– Vlastimír Klímek st.

- Ludvík Killinger, cyklistika, Cyklo team Killi.

Kolektivy mládeže

- Junioři (kategorie U 19) BK Sokolov-

- Družstvo mladších žáků vzpírání, TJ Baník Sokolov, z.s.

- Družstvo mládeže a kadetů boxu, TJ Baník Sokolov, z.s.

Kolektivy dospělí

- Družstvo mužů vzpírání, TJ Baník Sokolov, z.s.

- Družstvo mužů – velkorážní pistole, SSKP UNITOP Sokolov.

Kategorie trenér

- Jiří Jirásek, karate, SKP UNITOP Sokolov.

- Marek Kratochvíl, fotbal, FK Baník Sokolov, z.s.

- Štěpán Javůrek, beach volleyball, BVC Chodov.

- Jan Malý, box, TJ Baník Sokolov.

- Václav Kolář, Kickboxing, Samurai Fight Club Chodov.

Kategorie funkcionář

- Petr Tarant, sportovní střelba – jednatel SSKP UNITOP Sokolov.

Ceny předávali:

-Taťána Kružík, firma Pizza Sidonio Sokolov.

-Miloslav Dvořák, technický ředitel firmy Hofmann Bohemia – partner gastronomie, s.r.o., Sokolov.

- Bc. Petra Božeková Makoňová, předsedkyně Sportovní komise města Sokolov.

- Miroslav Bouda, starosta města Březová.

- Jitka Peřina, místopředsedkyně Karlovarské krajské organizace České unie sportu.

- Ing. Markéta Wernerová, poslankyně Sněmovny České republiky.

- Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro sociální oblast a bezpečnost.

- Mgr. Miloslav Antony, předseda Tělovýchovné unie Sokolov.

Sponzoři: Města Sokolov, Březová, Chodov, Karlovarský kraj, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Chotes, s.r.o., Hofmann Bohemia – partner gastronomie, s.r.o., Provozovna pivovar Permon Sokolov, sdružení M+D pana Faška a Pizza Sidonio Sokolov.