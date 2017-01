Srdce hradu znovu tepe. Kaple svatých Tří králů ožila

Hartenberg - Hradní kaple sv. Tří králů je zpátky, hrdě hlásí z Hartenbergu. A mají být na co hrdí. U příležitosti svátku těchto tří světců si návštěvníci prohlédli nově zaklenutou kapli, výsledek několikaleté usilovné práce stovek dobrovolníků i odborníků, kteří se snaží obnovit hrad. Za záchranu památky získal majitel hradu a spolek Hartenberg v loňském roce i prestižní cenu.

„Obnova kaple je jako práce chirurgů na samotném srdíčku celého objektu," přirovnala práce na hradní kapli Martina Vavřínová z hradu Hartenberg. Po vyklízecích, stabilizačních a dokumentačních pracích začala obnova obvodového zdiva a kleneb pod kaplí. V letech 2014 až 2016 došlo k usazení původních, opravených, podpěrných sloupů na své místo a také byla zaklenuta sakristie. V druhé polovině roku 2016 se začalo budovat dřevěné bednění, které slouží jako forma k samotnému vyzdívání klenby a záhy začalo samotné zdění. „Zdění gotických kleneb je náročné, k obnově sloužily kromě dokumentace a zaměření také staré černobílé fotografie kaple z počátku 20. století a SHP - stavebně historický průzkum - včetně jeho aktualizací, přičemž se tyto podklady v lecčems lišily, jinde doplňovaly," uvedl k průběhu prací majitel hradu Bedřich Loos.

Od roku 2000 pomáhali při pracích na hradě i dobrovolníci z více jak 70 zemí světa. A právě díky dobrovolnictví je hrad Hartenberg dneska známý i na mnoha místech v zahraničí. „Zajímavostí určitě je i to, že na jedné straně kaple je takzvaná mezinárodní zeď. Do té vsazovali dobrovolníci své národní kameny. Chceme ji do budoucna nechat odkrytou i s popisky jednotlivých zemí," poznamenala Vavřínová.

Hrad chce v pracích pokračovat i nadále. Plánů je hodně, hlavní slovo ale budou mít dotace, které se podaří získat. „Práce na kapli ještě nejsou u konce. Chceme postupně směřovat k ukončení 2. patra zhruba do dvou let. A pak začít 3. patro. Naším přáním je dopracovat se tak do čtyř let ke stavbě krovu," upřesnila. Samostatný projekt by si podle ní zasloužilo nádvoří, mohla by tam výhledově vzniknout hospůdka. Na řadu určitě časem přijdou i terasy.

Na obnově celého paláce se dlouhodobě podílí řada odborníků, památkářů, pamětníků, dobrovolníků a dále třeba výborný tesař a zedníci. „Hlavním projektantem obnovy velkého paláce je J. Vinař z Prahy, nenahraditelným pamětníkem Z.Drobný a Hartenberg se může pochlubit i velmi šikovným tesařem L.Kočím, který má ve velké míře na svědomí právě třeba stavbu bednění v kapli, jež vyžaduje mnoho výpočtů a měření a dobrou prostorovou orientaci. Mistr umění zednického P.Moris pak s dalšími zedníky vdechli život novým klenbám," vyjmenovala Martina Vavřínová.

Hrad Hartenberg z 12. století je postupně za pomoci dobrovolníků z celého světa obnovován od roku 2000. Obnova je podporována díky příspěvkům Ministerstva kultury, Karlovarského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí a dotačním titulům MAS Sokolovsko. V roce 2016 získal majitel hradu a spolek Hartenberg prestižní cenu, kterou uděluje NPÚ - Patrimonium pro futuro za záchranu památky.