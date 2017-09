Sokolovsko – Přesně 23.222 korun předal Nadační fond Ještěřice Dennímu centru Mateřídouška v Chodově.

Srdce slabším vyneslo pro Mateřídoušku přes 20 tisíc.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Právě tato suma je výtěžkem z víkendové charitativní akce Srdce slabším, které se zúčastnili také klienti Mateřídoušky. Ta vybrané finanční prostředky použije na sociální a terapeutickou činnost.

Činnost Ještěřice tím rozhodně nekončí. „Kromě toho, že první podzimní den vyhlásíme již šestou výzvu pro přijímání žádostí o příspěvek z Nadačního fondu Ještěřice, chystáme další benefiční akce, a to druhý ročník Kraslické desítky. Je to běh na 5 nebo 10 km dolními Kraslicemi v podzimním odpoledni, v sobotu 7. října,“ řekla místopředsedkyně NF Ještěřice Andrea Krýzlová. „Přihlašovat se lze stále prostřednictvím našeho e-mailu nf.jesterice@gmail.com. Bližší informace o startovném, trasách a průběhu závodu jsou uvedeny na našich webových stránkách,“ pokračovala. Těší ji, že další ročník Srdce slabším sklidil nebývalý úspěch.

„Letos jsme se s Cestovní kanceláří Ještěřice za vydatné hudební a pěvecké pomoci klientů DC Mateřídouška a STD Sokolov protančili do Afriky, do Mexika, zajeli jsme na kolonádu do Františkových Lázní, navštívili jsme exotické Turecko, pojedli zeleňoučký špenát, ocitli jsme se v nadpřirozené zemi princezen a víl,“ doplnila Andrea Krýzlová