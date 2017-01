Stát se plavčíkem záchranářem je výzva

Sokolov – Být fyzicky zdatný a umět si poradit v situaci, kdy jde druhým o život. Osvojit si ve vodě osvobozující chvaty, sebezáchranu, plavání s ploutvemi, dýchací trubicí, potápěčskou maskou či 25 metrů pod vodou. To vše obnáší práce plavčíka. Kdo má zájem o tuto zajímavou práci a chuť na sobě pracovat, toho zvou vodní záchranáři ze Sokolova do svých řad. Ti mimo jiné zasahují na největším přírodním koupališti v našem kraji, kterým je sokolovský Michal. Co plavčíky čeká v kurzu nebo přímo na koupališti, naznačil jeden z nejpovolanějších. Člen Vodní záchranné služby (VZS) v Sokolově Pavel Walta.

ZÁCHRANÁŘ simuluje vyprošťování tonoucího z vody na břeh. Posloužil k tomu barel plný vody.Foto: DENÍK/R. Cichocki

„Aby plavčík záchranář mohl pracovat v areálu koupaliště Michal, musí absolvovat kurz plavčíků dle osnov VZS v celkovém počtu 76 hodin. Kurz se skládá z teoretické části a plavecké. V plavecké části se mimo jiné naučí přiblížení k tonoucímu, osvobozující chvaty, sebezáchranu, plavání s ABC (ploutve, dýchací trubice, potápěčská maska), 25 metrů pod vodou a tak dále. Nároky na úspěšné absolvování kurzu jsou poměrně vysoké a to u současné nastupující generace může být problém. Po první hodině se zaleknou. Musí uplavat 25 metrů pod vodou či uplavat 100 metrů do 2 minut 10 sekund," říká Walta. Zároveň však dodává, že kurz trvá 2,5 měsíce a do té doby se dá vše zvládnout. Základem je prý ochota na sobě pracovat. Již na prvním setkání poznají záchranáři, zda v dotyčném něco je. Na největším přírodním koupališti v kraji, Michal, jsou čtyři strážní věže, kde plavčíci střeží hlavně vodní hladinu (své sektory), včetně písčité pláže, a dvě strážní místa na nejdelším toboganu v Česku (190) a trojskluzavce (117 metrů). Při průměrné návštěvě asi 1200 návštěvníků je zapotřebí na směnu alespoň sedm plavčíků včetně vedoucího směny – mistra plavčího. „Sezónu zahajujeme v posledních letech koncertem, který se odehrává pravidelně o posledním víkendu měsíce května, a uzavíráme, dle počasí, v polovině září," konstatuje Walta. A kolik si takový plavčík vydělá? „Základní plat je 80 korun na hodinu včetně prémií, které dosahují 20% ze základu. Výška prémie se odehrává dle kvalit plavčíka a již zmiňovaného počasí, které úzce souvisí s návštěvností. Jednáme o navýšení platů. A motivací může být i fakt, že po odsloužení 10 hodin na koupališti, což je zhruba jedna směna, vracíme polovinu nákladů, které zaplatil zájemce o absolvování kurzu," dodal Walta. Zájemci o náročnou, leč pestrou a zajímavou práci plavčíka mohou přijít do sokolovského krytého bazénu v pátek 27. ledna ve 20.30 hodin.

