Stop kamionům při těžbě lithia. Shodla se města i kraj

Karlovarský kraj - Jednoznačné ne kamionové dopravě v případě těžby lithia na odkališti v Kounici v Horním Slavkově řekli i loketští radní. Jedna z možných variant dopravy totiž počítá i s trasou přes Loket na nejbližší nákladové nádraží. Znamenalo by to denně zhruba osmdesát nákladních aut s touto surovinou. Tématem se na svém jednání zabývali i krajští zastupitelé.

Kamiony by zkomplikovaly zejména dopravu na křižovatce u základní školy v Lokti. Foto: Ilustr. foto Deník

„Jako město Loket jsme se dozvěděli o záměru stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov Kounice a následně hornické činnosti na ložisku odkaliště," uvedl místostarosta Lokte a krajský zastupitel Petr Zahradníček. Jak poznamenal, samotné odtěžení rudy pro Loket problém nepředstavuje. V záměru jsou ovšem zmíněny čtyři varianty dopravy vytěžené suroviny a dvě z nich jsou pro město a jeho obyvatele naprosto nepřijatelné. Obě počítají s automobilovou nákladní dopravou. Jedna trasa by vedla do Bečova a dále do Krásného Jezu a druhá právě přes Loket na nejbližší nákladové nádraží. „Obě tyto varianty jsou nepřijatelné pro město Loket a rada města 22. února na svém zasedání vyjádřila jasné ne. Dala svolení pouze takzvané variantě B," potvrdil místostarosta. Tato varianta počítá s tím, že by se vytěžená surovina z pásových dopravníků nakládala přímo na vagony a veškerá přeprava by probíhala vlakem.

Stejný postoj zaujali i krajští zastupitelé. „Karlovarský kraj bude prostřednictvím rady připomínkovat proces posouzení vlivu na životní prostředí v otázce těžby lithiových písků u Horního Slavkova. Kraj bude prosazovat přepravu po pásových přepravnících a železnici, tak aby byli obyvatelé, obce a příroda dotčeni co nejméně," sdělil Erich Kříž, tajemník krajského zastupitelského klubu STAN, s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09. „S podivem jsem zjistil, že se doposud tímto problémem nikdo vážně nezabýval, i když jsou zde krátké zákonné lhůty pro vyjádření. Naštěstí se podařilo věc projednat a zaujmout jasné stanovisko, což vítám," podotkl Zahradníček.

Obavy z chystané těžby lithia má i vedení města Horní Slavkov. Proces je nyní ve fázi EIA – posuzování vlivu daného záměru na životní prostředí. Tu město již několikrát připomínkovalo. „Cílem je co nejvíce minimalizovat dopady těžby na obyvatele a potažmo i historickou část města," uvedl již dříve starosta Horního Slavkova Alexandr Terek.

Další posun by mělo přinést veřejné projednávání záměru. „EIA postupuje do fáze veřejného projednávání, kdy organizátorem je Ministerstvo životního prostředí," informoval starosta Horního Slavkova. „Veřejné projednání záměru se uskuteční v pondělí 13. března od 15 hodin v kulturním středisku v Horním Slavkově," potvrdila mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Veřejné projednávání je volně přístupné, účastníci se se záměrem seznámí a mohou vznášet dotazy, připomínky či námitky, které ministerstvo následně vyhodnotí. „Jako dotčená obec jsme jasné stanovisko řekli, nicméně určitě se zástupce města zúčastní veřejného projednávání, abychom i tam jasně dali najevo, že jiná varianta dopravy je pro nás neakceptovatelná," uzavřel Zahradníček.