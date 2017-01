Střední školu živnostenskou obsadila armáda

Sokolov - Střední živnostenská škola v Sokolově je první střední školou v celé republice, kde se uskutečnil projekt POKOS – Příprava občana k obraně státu. Role vyučujících a přednášejících se v pátek dopoledne chopili vojáci z Armády ČR a zejména praktickými ukázkami žáky nadchli. Někteří z nich dokonce i uvažují o službě v armádě.

POKOS je projekt, který již třetím rokem úspěšně probíhá na základních školách v republice. „Jeho cílem je seznámit veřejnost, potažmo žáky, studenty s povinnostmi, které občané mají v souvislosti s obranou státu," vysvětlila Daniela Hölzelová, projektová manažerka z odboru komunikace Ministerstva obrany, který projekt pořádá. Je to prezentace armády, osvěta, díky níž se veřejnost dozví něco více o Armádě ČR. Na středních školách jde akce více do hloubky. „Říkáme jim i o bezpečnostním systému, mezinárodních organizacích. Je to hodně zaměřeno na ukázky, vybavení armády, jsou připravené soutěže," popsala.

Téma ochrana člověka za mimořádných situací je součástí Rámcově vzdělávacího programu jak na základních, tak na středních školách. „Mysleli jsme, že by bylo určitě nejlepší, aby o tomto tématu vyprávěli ti, kteří s ním každodenně přicházejí do styku," přiblížila výchovná poradkyně školy Kamila Michtová. Střední škola živnostenská byla na ministerstvu vybrána jako první střední škola v republice, kam vojáci s prezentací přijeli.

Konkrétně to byla 4. brigáda rychlého nasazení ze Žatce, 41. mechanizovaný prapor. „Žáci se dozvěděli něco o chemické a zdravotnické přípravě, přivezli jsme na ukázku zbraně, vojenskou sanitku. Snažili jsme se přiblížit jim, jak žijí vojáci v zahraničních misích, co tam dělají, jak pomáhají," uvedl Milan Němec, tiskový mluvčí 4.brigády rychlého nasazení. Prakticky si vyzkoušeli třeba dýchání z úst do úst, nepřímou masáž srdce, nasadili si masku, osahali zbraně.

Téma bylo zajímavé pro kluky i dívky. „Moc mě to zajímá, možná bych i uvažovala o službě v armádě," svěřila se Šárka Košutová. To David Schneider má jasno: „Do armády bych chtěl, protože je to chlapský, správnej chlap má jít do armády nebo to aspoň zkusit."