Studenti z ISŠTE přinesli dárky dětem do nemocnice

Sokolov - Strávit Vánoce v nemocnici asi nechce nikdo z dospělých, natož děti. Pokud ale není zbytí, snaží se jim všichni pobyt zpříjemnit a navodit co nejvíce pohodovou vánoční atmosféru. Přesně to udělali studenti z Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, kteří přišli dětem do nemocnice zazpívat a přinesli jim dárky.

Fotogalerie 17 fotografií Studenti z ISŠTE se rozhodli potěšit před Vánoci děti v nemocnici. Přinesli jim dárky a zazpívali koledy.Foto: Lucie Žippaiová

Nápad vzešel od členů Studentského zastupitelstva, včetně ISŠTE. Studenti integrované školy vybrali peníze a zakoupili dětem drobné dárky, několik zástupců třídy 3PV veřejnoprávní činnost je pak dětem přineslo a připojili koledy. Jedna dokonce zazněla česko-německo-anglicky. „Děláme to letos poprvé, ale určitě ne naposled," uvedla třídní učitelka studentů Radka Müllerová. V nemocnici bylo ve čtvrtek hospitalizováno 15 dětí. „Většina z nich ale půjde na Vánoce domů," poznamenal Luboš Vaněk, primář dětského oddělení sokolovské nemocnice.

