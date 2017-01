Studentka Margarita Krupeničová je mistryně republiky v make-upu

Sokolov - Mistryně České republiky v make-upu a současně Laureát kosmetické tvorby 2017 je ze Střední školy živnostenské Sokolov. Jmenuje se Margarita Krupeničová a v současné době studuje čtvrtý ročník maturitního oboru kosmetička.

„Zúčastnila jsem se soutěže už potřetí. Poprvé jako modelka, dvakrát jako soutěžící," upřesnila vítězka, která s předchozím umístěním, skončila pátá, nebyla spokojená. „Jsem hodně ambiciózní, pro mě páté místo nebylo dostačující, chtěla jsem být určitě lepší," řekla. Nejlepším pocitem ze soutěže je pro ni pokrok, to, že se posunula někam dál.

Mistrovství ČR oborů kadeřník a kosmetička se konalo v reprezentačních prostorách paláce Žofín v Praze. Do tohoto finále se probojovali z mistrovství Čech zástupci Střední školy živnostenské Sokolov v obou oborech, a to hned dvě žákyně v kategorii kadeřník – pánský střih a dvě v kategorii kosmetička – make-up. „Celá soutěž se nesla v duchu tématu ´Koruna extravagance – Ve víru hladových her´. Úkolem byla stylizace modela nebo modelky do vize odpovídající právě zmíněnému filmovému trháku, který miluje dnešní mladá generace," popsala Terezie Petrovičová, zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování. Soutěž pořádají a svým jménem zaštiťují Jakub Syllte a Pavel Filandr, profesionální stylisté a make-up artisté. „Pavla Filandra můžete znát např. z televizní soutěže Popelka nebo pořadu Drsný stylista. A stejně jako v televizi, ani na Žofíně konstruktivní kritikou všech soutěžících nešetřil, což byla pro žáky sice nezvyklá, ale ohromná životní zkušenost," přiblížila zástupkyně ředitelky.

Zadané téma zpracovávají jako ročníkovou práci všechny studentky. „Tři nejlepší pak, pokud samy chtějí, postupují dál," vysvětlila učitelka odborného výcviku Michaela Kosová. A s čím Margarita Krupeničová porotu letos oslnila a přesvědčila o tom, že je nejlepší z 16 finalistů? „Nebylo to běžné denní líčení. Muselo být hodně kreativní, fantazijní, hodně barev," poznamenala a popsala, jak probíhá trénink: „Zvolíte si modelku, téma víte dopředu, tak zkoušíte, musíte k tomu doladit kostým, vlasy, celkový styling."

Velkou zásluhu na úspěchu školy bezesporu mají i učitelky odborného výcviku, které s přípravou na soutěž pomáhaly již od školního kola v září a celou soutěží všechny reprezentantky provedly. „Velkým povzbuzením a motivací pro jejich další práci je, že škola ze Sokolova opakovaně prokazuje, že její svěřenci jsou konkurenceschopní v porovnání s absolventy škol z Prahy i celé republiky," zhodnotila zástupkyně Petrovičová.