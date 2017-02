Surově zmlácený Bojar zůstane slepý na poraněné oko, týraných psů je celá řada

Karlovarský kraj – Slepý na poraněné oko zůstane kříženec labradora, kterého se zvlášť surovým způsobem pokusil o víkendu kdosi zbavit v Šindelové na Sokolovsku. Z brutálního útoku se zotavuje a získává pozvolna důvěru lidí.

Pachatel zabalil zraněné zvíře do pytle a zasypal sněhem.Foto: repro Deník

Otřesný případ psa, kterého kdosi udeřil zřejmě lopatou do hlavy, svázal za nohy, zabalil do pytle a zakopal do sněhu, vzbudil u veřejnosti vlnu solidarity. Podle odborníků však není tento případ v Karlovarském kraji ojedinělý a pomoc by potřebovali i další.

„Týraných psů je bohužel mnohem více. Jen za poslední období skončila v naší péči fenka, která byla vyhozena z okna, přičemž byla březí. Měla zlámané nohy, i tak se jí podařilo odrodit," říká Petr Prokeš ze Záchranné a odchytové služby, která působí v Karlovarském kraji. V úterý pak narazil na dalšího týraného psa v Bukovanech na Sokolovsku. „Těch případů je celá řada," konstatoval.

Těší ho, že díky medializaci případu psa ze Šindelové, který dostal jméno Bojar, se začali ozývat lidé z celé republiky a nabídli svou pomoc. „Přišel nám nespočet e-mailů, lidé volali, začali posílat peníze na náš transparentní účet. Lidé věnovali kolem pětadvaceti tisíc. Dalším jsme dokonce říkali, že více už pro tohoto psa není potřeba. Lidem patří velké díky, ale tuto pozornost by zasloužili i další. Těžkých osudů zvířat, která u nás končí, je opravdu mnoho," poukázal Prokeš. Věří, že se podaří dopadnout pachatele, který Bojarovi vážné zranění hlavy způsobil. Vypsal dokonce odměnu 10 tisíc korun pro toho, kdo poskytne informace, které povedou k dopadení pachatele. Po tom stále intenzivně pátrá i policie.

Jak již Deník informoval, její mluvčí Kateřina Krejčí vyzvala veřejnost, aby jakékoliv poznatky volali na linku 158.

Případem nalezeného Bojara v Šindelové jsou rozhořčeni i samotní obyvatelé obce. Za poslední období se totiž vesnice v Krušných horách stala ´odkladištěm´ nechtěných psů. „Je to snad už čtvrtý případ za pár posledních týdnů," kroutí hlavou Rudolf Kovařík z Šindelové. I na obec se podle jeho slov obrátila řada lidí, která chtěla Bojarovi pomoci.

Vzkazy od veřejnosti mluví za vše: „Posíláme peníze pro psího hrdinu," napsala jedna z dárkyň, která reagovala na to, že Bojar se dokázal po ráně do hlavy z pytle a hromady sněhu sám vyhrabat.

