Tanec je řehole. Odpočívat není kdy

Karlovarský kraj – Odpočívat, to je asi jediné, co tanečnice Miráklu neumí.

Zatímco ostatní děti si užívají prázdniny, děvčata poctivě trénují a sbírají zkušenosti na workshopech po celé republice.

„V červenci jsme neměli žádné společné tréninky ani vystoupení, ale zejména juniorské starší tanečnice využívají možnosti i jiných workshopů po celé republice,“ potvrdila vedoucí Miráklu Andrea Burešová. Celá juniorská jednotka se vystřídala na Tanci bez hranic a potom se dívky zúčastnily tanečního soustředění v Blatné, kde workshopy vedl jeden z externích spolupracovníků Miráklu Tomáš Kuťák. „Je úplně skvělé, že tak přenášejí zkušenosti od různých trenérů a lektorů a ty pak můžeme zařazovat do naší výuky a našeho tance,“ pochvaluje si Burešová.

Ta se sama na několik dní jela podívat na Tanec bez hranic, který probíhá každoročně na Vysočině. „Mají tam moc zajímavé lektory ze zahraničí a skvělé bylo, že jedna z našich tanečnic tam vyhrála stipendium na příští ročník,“ vyzdvihla vedoucí úroveň akce i to, jakým způsobem její svěřenkyně prezentují na workshopech Mirákl. Zároveň poukázala na další přednost a výhodu podobných akcí. „S menšími dětmi jezdí rodiče, ale starší děvčata jezdí sama. Hodně je to učí zodpovědnosti, protože tam není žádný pedagogický dozor ani nikdo, kdo by hlídal, jestli opravdu na lekce chodí,“ vysvětlila. Workshopy si tanečnice hradí samy. „Moc děkuji rodičům, že tohle dětem umožňují,“ ocenila.

Novou sezonu zahájil Mirákl tradičním intenzivním týdenním workshopem v Sokolově. „Vždycky se snažíme pozvat zajímavé lektory a choreografy. Jednak se i my samy s Markétkou Vajdíkovou učíme, jakými styly kdo učí a jakým způsobem vzdělává své svěřence. A jednak je to přínosem pro tanečníky,“ podotkla. Jak doplnila, zvou i lektory, kteří se nevěnují vysloveně disciplínám, které dělá Mirákl. „Přišly jsme na to, že když budou naši tanečníci univerzální, přinese to velká pozitiva právě i tehdy, když tančí naše disciplíny,“ objasnila. Se Svatkou Kobzovou se dívky věnovaly hip hopu, s Tomášem Haasem disco dance a show dance. Opět přijela primabalerína Národního divadla Nikol Márová. Během týdne, kdy menší děti trénují od 9 do 16 a ty starší do 18 hodin i déle, došlo i na gymnastiku, dramaťák a letos nově i na kurz sebeobrany.

„Příští týden přijede na tři dny i náš choreograf a lektor z Jihoafrické republiky Hope. Všechny jednotky, které v lednu postavil, se dostaly na mistrovství světa, takže budou pilovat. Navíc bude stavět i jednu novou choreografii,“ uzavřela Andrea Burešová.

Na mistrovství světa, které se koná na přelomu listopadu a prosince v Polsku, postoupilo 27 choreografií Miráklu.