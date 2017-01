Tříkrálová kavárnička podpoří projekty farní charity

Sokolov - Posedět v příjemném prostředí Tříkrálové kavárničky budou moci návštěvníci díky projektu sokolovské farní charity. Ta kromě toho bude i letos pokračovat ve svých úspěšných aktivitách a benefičních akcích.

Tříkrálová kavárnička bude od února nabízet posezení v prostorách vedle evangelického kostela v Sokolově.Foto: Farní charita

Koledníci Farní charity Sokolov vyrazili včera jako první v kraji v podvečer do ulic na Sokolovsku při tříkrálové sbírce. Název Tříkrálová nese i kavárnička, kterou chce charita co nejdříve uvést do provozu. „Má to být celoroční charitativní projekt, kdy z prodeje kávy se budou přibližně tři koruny dávat na naše projekty," vysvětlil ředitel Farní charity Sokolov Jan Sebján. Ten zároveň chce prostřednictvím činnosti kavárničky projekty farní charity propagovat.

A kam tedy finanční podpora z kavárničky zamíří? Charita už druhým rokem úspěšně provozuje Domácí hospic Motýl. Vloni se počet klientů, kterým pomohli důstojně zemřít v kruhu rodiny, přibližně zdvojnásobil. „Otevřeli jsme Šatník charity," uvedl Sebján. Dvakrát týdně si tak mohou na faru přijít lidé, kteří potřebují materiální pomoc. Charita provozuje dům pro lidi bez vlastního bydlení v Oloví a je rovněž zapojena do adopce na dálku, kde podporuje školní vzdělávání tří dětí v Bolívii a Indii.

S otevřením kavárničky se počítá v únoru, až skončí rekonstrukce prostor. Ty budou opravdu komorní, malé, zhruba pro šest osob, a nacházejí se vedle evangelického kostela v Sokolově. „Zatím bude otevřeno jen dva dny v týdnu, v pondělí a v pátek, od rána do večera. Máme už vybrané zaměstnance, dvě paní z úřadu práce, které jsou zdravotně znevýhodněné," přiblížil ředitel s tím, že kavárnička nenabídne jen dobrou kávu, ale časem i doprovodný program, autorská čtení nebo třeba malé recitály umělců.

Pokud bude provoz kavárničky úspěšný, ředitel Jan Sebján připouští i rozšíření provozní doby na další dny.